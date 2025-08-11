Son Dakika
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında

AFAD, 10 Ağustos saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı’da bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın önceki görüntülerine Takvim.com.tr ulaşırken binanın alt katında eczane olduğu görüldü. Söz konusu binada eczaneden önce pidecinin olduğu öğrenilirken bu durum, “Kolon mu kesildi?” sorusunu akıllara getirdi. Yıkılan binaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit ve bina sahibi gözaltına alındı.

Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

4 KATLI BİNA DEPREMDE YIKILDI

Marmara'da artçı sarsıntılar devam ederken Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Semerkand Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina tamamen yıkıldı.

MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde Sındırgı ilçesinde 3 katlı binanın yıkıldığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, binadan karot örneklerinin alındığını ifade etti.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Enkaz görüntülendi. (AA)Enkaz görüntülendi. (AA)

ENKAZ KALDIRILIYOR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmasına başlandı. Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan bir heyet tarafından inceleme yapıldı.

Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı. (AA)Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı. (AA)

KAROT NUMUNELERİ ALINDI
Binanın enkazındaki kiriş ve kolonlardan karot numunelerinin alınmasının ardından enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları AA ekibince dronla görüntülendi.

Enkaz görüntülendi. (AA)Enkaz görüntülendi. (AA)

Bu arada deprem nedeniyle binanın yıkıldığı sırada çıkan toz, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, depremin neden olduğu sarsıntı nedeniyle marketin buzdolabındaki içeceklerin yere düştüğü, market çalışanının hızla uzaklaştığı ve yıkılan binanın neden olduğu toz yer aldı.

Deprem anı ayrıca kırsal Osmanlar Mahallesi'ndeki bir ahırın da güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtta, ahırdaki büyükbaş hayvanların deprem sırasında bulundukları yerden hareketlenerek uzaklaştığı görüldü.

Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı. (AA)Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı. (AA)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yıkılan binanın önceki görüntüleri ortaya çıkarken, alt kattaki eczane dikkat çekti.

Takvim.com.tr'nin bulduğu görüntülerde söz konusu binada eczaneden önce Yağcıbedir Pide Salonu olduğu öğrenildi.

Görüntülerin ardından "Kolon mu kesildi?" iddiaları gündeme geldi.

İşte söz konusu pide salonundan Takvim.com.tr'nin ulaştığı o görüntüler...

AFAD açıkladı: Balıkesirde 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybettiAFAD açıkladı: Balıkesirde 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti

