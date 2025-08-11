Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında

MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ GÖZALTINDA Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde Sındırgı ilçesinde 3 katlı binanın yıkıldığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, binadan karot örneklerinin alındığını ifade etti.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."