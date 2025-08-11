İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast! Aylardır tehdit ediyorlardı: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü

İsrail bir yıldan uzun bir süredir dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığı Gazze'de gazetecileri de kasıtlı şekilde öldürmeye devam ediyor.

El Cezire'nin haberine göre, hastanenin ana kapısında gazeteciler için kurulan çadırda bulunan muhabirler Enas el-Şerif ve Muhammed Qreiqeh ile kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Noufal ve Mümin Aliva da saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Ekip, hava saldırısı sırasında Gazze Şehri'ndeki El-Şifa Hastanesi'nin dışındaki El Cezire'nin çadırındaydı, Reuters

ENES EL ŞERİF'E HEDEFLİ SUİKAST

Pazar günü düzenlenen "hedefli suikast"ın "basın özgürlüğüne yönelik açık ve önceden planlanmış bir saldırı" olduğu belirtildi.

Saldırıdan kısa bir süre sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Telegram'da yayımladığı mesajda Enes el-Şerif'in "Hamas'ta bir terör hücresinin başı olarak görev yaptığını" belirterek hedefinin açıkça Enes el-Şerif olduğunu doğruladı. Öte yandan saldırıda öldürülen diğer hiçbir gazeteciye değinmedi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Muhammed Muavad, BBC'ye yaptığı açıklamada, El Şerif'in akredite bir gazeteci olduğunu ve Gazze Şeridi'nde olup bitenleri dünyaya duyuran "tek ses" olduğunu söyledi.