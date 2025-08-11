Son Dakika
İsrail uzun zamandır tehdit ettiği El Cezire Arabic’in Gazze muhabiri Enes El Şerif ve beraberindeki 4 gazeteciye suikast düzenledi. El Cezire Gazze’de Şifa Hastanesi’nin ana kapısında gazeteciler için kurulan çadırda bulunan muhabirler Enas el-Şerif ve Muhammed Qreiqeh ile kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Noufal ve Mümin Aliva da saldırı sırasında hayatını kaybetti.

İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast! Aylardır tehdit ediyorlardı: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü

İsrail bir yıldan uzun bir süredir dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığı Gazze'de gazetecileri de kasıtlı şekilde öldürmeye devam ediyor.

İSRAİL GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

El Cezire televizyonu, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda beş gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

El Cezire'nin haberine göre, hastanenin ana kapısında gazeteciler için kurulan çadırda bulunan muhabirler Enas el-Şerif ve Muhammed Qreiqeh ile kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Noufal ve Mümin Aliva da saldırı sırasında hayatını kaybetti.

ENES EL ŞERİF'E HEDEFLİ SUİKAST

Pazar günü düzenlenen "hedefli suikast"ın "basın özgürlüğüne yönelik açık ve önceden planlanmış bir saldırı" olduğu belirtildi.

Saldırıdan kısa bir süre sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Telegram'da yayımladığı mesajda Enes el-Şerif'in "Hamas'ta bir terör hücresinin başı olarak görev yaptığını" belirterek hedefinin açıkça Enes el-Şerif olduğunu doğruladı. Öte yandan saldırıda öldürülen diğer hiçbir gazeteciye değinmedi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Muhammed Muavad, BBC'ye yaptığı açıklamada, El Şerif'in akredite bir gazeteci olduğunu ve Gazze Şeridi'nde olup bitenleri dünyaya duyuran "tek ses" olduğunu söyledi.

İSRAİL EL ŞERİF'İ UZUN ZAMANDIR TEHDİT EDİYORDU

İsrail El Şerif'i uzun zamandır tehdit ediyor. Gazetecileri Koruma Komitesi, geçtiğimiz ay, İsrail ordusunun karalama kampanyasının hedefi haline gelen El Cezire Arabic'in Gazze muhabiri Enes El Şerif'in güvenliği konusunda ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.

28 yaşındaki gazeteci, geçtiğimiz bir yıl boyunca İsrail'in saldırıları devam ederken Gazze'den önemli bir haber kaynağı olmuştu. Bu sebeple İsrail her fırsatta El Şerif'in gazeteci kimliğini kullandığını, aslında Hamas üyesi olduğunu iddia etmiş ve El Şerif'i "terörist" olarak nitelendirmişti.

GAZETECİLERİ KORUMA KOMİTESİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Temmuz ayında Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Bölge Direktörü Sara Qudah "İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee'nin El Cezire'nin Gazze muhabiri Enes El Şerif'e yönelik tekrarlanan tehditlerinden derin endişe duyuyoruz ve uluslararası toplumu onu korumaya çağırıyoruz. El-Şerif, İsrail ordusu tarafından ilk kez hedef alınmıyor ancak şu anda hayatı ciddi tehlike altında. İsrail, bu savaş sırasında Gazze'de en az altı El Cezire gazetecisini öldürdü. Bu son asılsız suçlamalar, El Şerif'i öldürmek için rıza yaratma çabasını temsil ediyor." şeklinde açıklama yapmıştı.

