ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu: Saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi ve kamp ürünlerinde indirim

ŞOK market, 13-19 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Haftanın fırsatları arasında ev aletlerinden mutfak gereçlerine, kamp ürünlerinden gıda ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 21:28
Bu hafta ŞOK raflarında saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalyesi, masa ve termal çantalar öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. İşte detaylı fiyat listesi…

🛒 Gıda Ürünleri

  • 🧀 500 gr Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri – 125 TL

  • 🥛 3 kg Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt – 87,50 TL

  • 🍚 1 kg Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç – 57,90 TL

  • 🥔 1 kg Superfresh Patates – 119 TL

  • 🍦 850 ml Carte D'or Classic Dondurma Çeşitleri – 165 TL

  • 🥩 300 gr Akşeker Soslu Dana Döner – 129 TL

  • 🌰 150 gr Dalından Çiğ Badem/Badem İçi – 74,90 TL

  • 🥤 6'lı Kınık Cool Lime/Hibiscus Aromalı Maden Suyu – 39,90 TL

🧴 Kişisel Bakım ve Temizlik

  • 💆‍♀️ Elidor Bakım Kremi (Belirgin Bukleler / Anında Onarıcı) – 125 TL

  • 👶 Molfix Pure&Soft – 335 TL

  • 🪥 Difaş Nano Diş Fırçası – 74 TL

  • 🧴 Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler – 179 TL

  • 🧴 Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri – 129 TL

  • 🧴 Rexona Deodorant Çeşitleri – 129 TL

🍪 Atıştırmalıklar

  • 🍪 Finger Bisküvi – 79,90 TL

  • 🍫 Halley 8'li – 59,90 TL

  • 🍪 3'lü Biskrem – 49,90 TL

  • 🥥 Cocostar Atıştırmalık – 45 TL

  • 🍰 Dankek Kakaolu/Mozaik Baton Kek – 39,90 TL

  • 🥥 9 Kat İnce İnce Hindistan Cevizli – 19,90 TL

📺 Elektronik ve Ev Aletleri

  • 📺 Skytech TV Çeşitleri – 21.599 TL / 15.499 TL / 12.999 TL

  • 🧵 Singer Dikiş Makinesi – 5.990 TL

  • 💨 Linda Saç Kurutma Makinesi – 799 TL

  • 🧼 Steampro Ütü – 1.299 TL

  • 🧹 Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge – 1.499 TL

  • 🧹 Dik Süpürge – 3.999 TL

  • 💨 Philips Buhar Kazanlı Ütü – 3.599 TL

  • 💇‍♀️ Saç Şekillendirme Cihazı – 2.999 TL

🏕 Kamp ve Piknik Ürünleri

  • 🍽 İnci Desenli Servis Tabağı – 100 TL

  • İnci Kulplu Kupa – 75 TL

  • 🧂 Baharatlık Seti – 119 TL

  • 🪑 Lüks Kamp Sandalyesi – 1.190 TL

  • 🪑 Kamp Taburesi – 79,95 TL

  • 🪑 Katlanır Kare Kamp Masası – 499 TL

  • 🎒 Termal Piknik Çantası – 119 TL

  • 🎒 Kulplu Termos Piknik Çantası – 299 TL

  • 👟 Kız ve Erkek Çocuk Işıklı Terlikler – 219 TL

📦 İste Gelsin Ürünleri

  • 🧺 7 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi – 10.499 TL

  • 🍵 Superia Çay Makinesi – 1.499 TL

  • Çift Kapılı 414 LT No Frost Buzdolabı – 15.999 TL

  • 🍽 3 Programlı Bulaşık Makinesi – 9.499 TL

📌 Not: Fiyatlar 13-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

