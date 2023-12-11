Yılbaşında kar yağacak mı? 1 Ocak 2024 tarihinde okullar ve üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? Yılbaşında nereye gidilir, ne yapılır?

Yılbaşında plan yapmak isteyenler okulların durumunu ve hava tahmin raporunu merak ediyor. Ailece 3 günlük bir tatil yapacak olan vatandaşlar yılbaşında nereye gidilir, ne yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, ''İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul'a muhakkak kar yağar.'' dedi.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, iki farklı harita paylaşarak hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini tek tek saydı. Ökten "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi. Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.