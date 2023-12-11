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Yılbaşında kar yağacak mı? 1 Ocak 2024 tarihinde okullar ve üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? Yılbaşında nereye gidilir, ne yapılır?

Yılbaşı yaklaşırken ''Yılbaşında kar yağacak mı? 1 Ocak 2024 tarihinde okullar tatil mi, kaç gün tatil? Yılbaşında nereye gidilir, ne yapılır?'' soruları da internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak. 1 Ocak resmi tatil olduğundan çalışanlar da izin yapacak. İşte Meteoroloji yılbaşı hava durumu raporu ve diğer detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:26 Güncelleme 11 Aralık 2023, 11:33
Yılbaşında kar yağacak mı? 1 Ocak 2024 tarihinde okullar ve üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? Yılbaşında nereye gidilir, ne yapılır?

Yılbaşında plan yapmak isteyenler okulların durumunu ve hava tahmin raporunu merak ediyor. Ailece 3 günlük bir tatil yapacak olan vatandaşlar yılbaşında nereye gidilir, ne yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, ''İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul'a muhakkak kar yağar.'' dedi.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, iki farklı harita paylaşarak hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini tek tek saydı. Ökten "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi.

Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçerken, yeni soğuk hava dalgası radara yansıdı. Balkanlar üzerinden giriş yapacak olan bulutların özellikle salı günü İstanbul'da sağanağa neden olacak.

Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'a kar ne zaman gelecek sorusuna ''Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul'a muhakkak kar yağar.'' yanıtını verdi.

1 OCAK 2024 ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak, resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında ve devlet kurumları kapalı olacak. 1 Ocak'ta üniversiteler ve tüm okullar da tatildir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapabilecek. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

YILBAŞINDA NEREYE GİDİLİR?

👉Tiflis: Pasaportsuz Yurt Dışı Macerası

👉Belgrad: Bir Yılbaşı Hediyesi

👉Saraybosna: Sadece Pasaport Yeter

👉Sakarya: Kutlamalar Dağ Evinde Bir Başka Güzel

👉Uludağ: Yılbaşının Popüler Durağı


👉Kartepe: Kar Manzaralı Yılbaşı
👉Alanya: Yılbaşına Sıcak Alternatif

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