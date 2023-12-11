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Yılbaşını bekleyen öğrencilere müjde, belli oldu! Okul tatili 3 güne uzadı! Derslere ara veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yılbaşı tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci için müjdeli haberin detayları netleşti. Bu yıl 1 Ocak yılbaşı tatilinin hafta içine denk gelmesiyle derslere ara verileceği ortaya çıktı. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar güzel bir tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 1. dönem Kasım ara tatili sona erdi. Öğrenciler bu kez de 3 gün tatil yapacak. Derslere bu nedenle kısa bir ara verilecek. Hafta sonu tatilinin uzadığını duyanlar heyecanlandı. İşte Yılbaşını bekleyen öğrenciler için 3 günlük tatilin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 12:35 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:52
Yılbaşını bekleyen öğrencilere müjde, belli oldu! Okul tatili 3 güne uzadı! Derslere ara veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrenciler 1. dönem tatile bulandı! Bu yıl okullar 12 Eylül'de açıldı. Öğrenciler yaz tatilinin ardından 12 Eylül Pazartesi okula döndü. İlk dönemin tatili de 13-17 Kasım aralığında yapıldı. Öğrenciler hafta sonu dahil 9 gün tatil yaptı. Önümüzde ise yarıyıl tatili var. Fakat sömestr gelmeden hemen önce 3 günlük bir tatil daha bulunuyor. Henüz birçok kişinin bilmediği bu tatil yılbaşı tatili. Bilindiği üzere her yıl çalışanlar 1 Ocak'ta tatil yapıyor. Öğrenciler de çalışan aileleriyle aynı gün tatil yapacak. Böylelikle resmi tatil dolasıyla güzel bir gün geçirecekler. İşte haberin detayları...

YILBAŞINI BEKLEYEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Yeni bir yıla girerken, 2024 yılında resmi tatillerle dolu bir takvim bizi karşılıyor. Yılın ilk resmi tatili, birçok kişinin aile ve dostlarıyla bir araya geldiği 1 Ocak tarihinde gerçekleşecek: Yılbaşı!

Yeni yıl, sadece bireylerin değil, aynı zamanda kamuda çalışanların ve öğrencilerin de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Kamu sektöründe çalışanlar, bu özel günde bir gün boyunca işlerine ara verme fırsatını bulurken, öğrenciler ise okul tatilinin tadını çıkaracak.

OKUL TATİLİ 3 GÜN UZADI

1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okullar da tatil olacak. Öncesinde ise 30 ve 31 Aralık hafta sonuna denk geliyor. Böylelikle öğrenciler için okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Derslere toplam 3 gün ara verilmiş olacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Mili Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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