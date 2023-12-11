Yılbaşını bekleyen öğrencilere müjde, belli oldu! Okul tatili 3 güne uzadı! Derslere ara veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrenciler 1. dönem tatile bulandı! Bu yıl okullar 12 Eylül'de açıldı. Öğrenciler yaz tatilinin ardından 12 Eylül Pazartesi okula döndü. İlk dönemin tatili de 13-17 Kasım aralığında yapıldı. Öğrenciler hafta sonu dahil 9 gün tatil yaptı. Önümüzde ise yarıyıl tatili var. Fakat sömestr gelmeden hemen önce 3 günlük bir tatil daha bulunuyor. Henüz birçok kişinin bilmediği bu tatil yılbaşı tatili. Bilindiği üzere her yıl çalışanlar 1 Ocak'ta tatil yapıyor. Öğrenciler de çalışan aileleriyle aynı gün tatil yapacak. Böylelikle resmi tatil dolasıyla güzel bir gün geçirecekler. İşte haberin detayları...