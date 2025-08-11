Son Dakika
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de, teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8’inci yılında mezarı başında dualarla anıldı. “Evladımla gurur duyuyorum, ama acım her geçen gün büyüyor” diyen anne Bülbül, terörün son bulması için çağrıda bulundu.

15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken şehit olan Eren Bülbül, ölümünün 8'inci yılında kabri başında anıldı.

'İYİ Kİ VARSIN EREN'

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün vefatının üzerinden 8 yıl geçti.

Eren Bülbül unutulmadı (DHA)Eren Bülbül unutulmadı (DHA)

VALİ YILDIRIM DA KATILDI

Şehit Eren Bülbül için mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Vali Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci, jandarma personeli ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Anne Ayşe BülbülAnne Ayşe Bülbül

"GÜNLER GEÇTİKÇE ACIM BÜYÜYOR"

Acılı anne Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının bitmesini istediğini ifade ederek, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Anlamayarak daha kötü şeyler de yapabilirdi ama yapmadı. O yapacağını yaptı onun için benim evladımı da benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah ümit ettiğimiz gibi olur. Evlatlarımız ister görevi başında ister ocağının başında olsun. Görevini yapıyor ve maalesef şehit ediliyor. Evinin kapısının önünde olan da şehit ediliyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum. Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter" dedi.

Anne Ayşe Bülbül (DHA)Anne Ayşe Bülbül (DHA)

"GEREKTİĞİNDE SAVAŞA HAZIRIZ"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise "Artık terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile hem Türkiye hem de devletimiz daha çok kalkınıp daha çok gelişecek. Bütün imkanlarını ve kaynaklarını dışarıdan gelen birtakım tehditlere karşı kullanacak. İnsanının refahı ve daha çok gelişmesi için kullanacak. Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Biz her zaman gerektiğinde savaşa da hazırız. İstiyoruz ki, bu memlekette birlikte kardeşçe yaşayalım. Ülkemizin bütün imkanlarını beraber kullanarak memleketi büyütelim. Bu memleketin doğusu, batısı yoktur. Türk vatandaşlığını taşıyan herkes bizim eşittir" şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (DHA)Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (DHA)

Ayrıca Vali Aziz Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti.

