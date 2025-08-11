15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi

Anne Ayşe Bülbül

"GÜNLER GEÇTİKÇE ACIM BÜYÜYOR"

Acılı anne Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının bitmesini istediğini ifade ederek, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Anlamayarak daha kötü şeyler de yapabilirdi ama yapmadı. O yapacağını yaptı onun için benim evladımı da benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah ümit ettiğimiz gibi olur. Evlatlarımız ister görevi başında ister ocağının başında olsun. Görevini yapıyor ve maalesef şehit ediliyor. Evinin kapısının önünde olan da şehit ediliyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum. Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter" dedi.