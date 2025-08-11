PODCAST CANLI YAYIN

Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama

Beyaz Saray’da, cuma günü Alaska’da düzenlenecek olan Donald Trump-Vladimir Putin zirvesi için hazırlıklar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de zirveye katılıp katılmayacağı hala bilinmiyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı bir görüşme ayarlamak için çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da katılacağı zirve için geri sayım devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılıp katılmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ReutersABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters

JD VANCE'TEN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı bir görüşme ayarlamak için çalıştığını söyledi.

Fox News'un "Sunday Morning Futures" programına katılan JD Vance Putin ve Zelenskiy'nin, Trump'ın cuma günü Putin ile yapacağı görüşmeden önce bir araya gelmesinin iyi bir fikir olmayacağını düşündüğünü söyledi. Ancak üç liderin görüşebileceğini ve ABD'nin böyle bir görüşme planlamak istediğini belirtti.

Zelenskiy, Trump, Putin, AFPZelenskiy, Trump, Putin, AFP

BEYAZ SARAY'DA HAZIRLIK

"En önemli tıkanıklıklardan biri, Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile asla görüşmeyeceğini söylemesi ve şimdi başkanın bunu değiştirmesi gerekiyor" diyen JD Vance, Beyaz Saray'ın "bu üç liderin bir araya gelip bu çatışmaya son vermek için ne zaman görüşebilecekleri konusunda planlama ve benzeri şeyler üzerinde çalıştığını" söyledi.

Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazıAlaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı

WASHINGTON POST: DAVETİYE GİTMEDİ

The Washington Post'ta dün yayımlanan bir haberde Zelenskiy'e henüz Alaska davetiyesi gitmediği belirtilmişti.

Zelenskiy ise sosyal medyada pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rusya, düşmanlıkları uzatmak için elinden geleni yapıyor, ilan edilen son tarihlere rağmen katliamları durdurmayı reddediyor ve gelecekteki saldırılar için sahada daha iyi mevziler elde etmek için pazarlık yapmaya çalışıyor. Rusya'nın bu yıkıcı davranışları durdurulmalıdır.

Zelenskiy, ReutersZelenskiy, Reuters

ALASKA'DA TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

Trump, Ukraynalılar olmadan Putin ile Alaska'da görüşmeyi planlıyor. Son dakika davetiye gönderilmezse süreç bu şekilde ilerleyecek. Trump, iki ülke arasındaki bir barış anlaşmasının parçası olarak "toprak takası" yapılabileceğini öne sürdü ancak Kiev, herhangi bir güvenlik garantisi veya Ukrayna'ya silah desteği olmadan Ukrayna toprağını Rus işgalcilere vermeyi kesin bir dille reddetti.

