Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da katılacağı zirve için geri sayım devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılıp katılmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.
JD VANCE'TEN YENİ AÇIKLAMA
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı bir görüşme ayarlamak için çalıştığını söyledi.
Fox News'un "Sunday Morning Futures" programına katılan JD Vance Putin ve Zelenskiy'nin, Trump'ın cuma günü Putin ile yapacağı görüşmeden önce bir araya gelmesinin iyi bir fikir olmayacağını düşündüğünü söyledi. Ancak üç liderin görüşebileceğini ve ABD'nin böyle bir görüşme planlamak istediğini belirtti.
BEYAZ SARAY'DA HAZIRLIK
"En önemli tıkanıklıklardan biri, Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile asla görüşmeyeceğini söylemesi ve şimdi başkanın bunu değiştirmesi gerekiyor" diyen JD Vance, Beyaz Saray'ın "bu üç liderin bir araya gelip bu çatışmaya son vermek için ne zaman görüşebilecekleri konusunda planlama ve benzeri şeyler üzerinde çalıştığını" söyledi.
WASHINGTON POST: DAVETİYE GİTMEDİ
The Washington Post'ta dün yayımlanan bir haberde Zelenskiy'e henüz Alaska davetiyesi gitmediği belirtilmişti.
Zelenskiy ise sosyal medyada pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Rusya, düşmanlıkları uzatmak için elinden geleni yapıyor, ilan edilen son tarihlere rağmen katliamları durdurmayı reddediyor ve gelecekteki saldırılar için sahada daha iyi mevziler elde etmek için pazarlık yapmaya çalışıyor. Rusya'nın bu yıkıcı davranışları durdurulmalıdır.