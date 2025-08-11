Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da katılacağı zirve için geri sayım devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılıp katılmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters JD VANCE'TEN YENİ AÇIKLAMA ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı bir görüşme ayarlamak için çalıştığını söyledi. Fox News'un "Sunday Morning Futures" programına katılan JD Vance Putin ve Zelenskiy'nin, Trump'ın cuma günü Putin ile yapacağı görüşmeden önce bir araya gelmesinin iyi bir fikir olmayacağını düşündüğünü söyledi. Ancak üç liderin görüşebileceğini ve ABD'nin böyle bir görüşme planlamak istediğini belirtti.