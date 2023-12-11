Migros, METRO, A101,ŞOK'tan yeni yıl kampanyası! Yılbaşı ziyafeti için %45'e varan indirim! Hindi, çiğ köfte, meze, kuruyemiş, içecek...

Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler için marketlerde kaçırılmayacak bir fırsat dönemi başlıyor! Yılbaşı sofralarınızı zenginleştirmek için marketlerdeki indirimli ürünleri kaçırmayın! Taze hindi, lezzetli makarna çeşitleri, enfes çiğ köfte, doyurucu meze alternatifleri, sağlıklı kuruyemişler ve ferahlatıcı içeceklerde %45'e varan indirimler sizleri bekliyor olacak. Türkiye genelinde hizmet veren Migros, METRO, A101, ve ŞOK gibi önde gelen market zincirlerinin kampanyalarını sizler için derledik. İşte Aralık 2023 yılbaşı sepet fiyatları ve marketlerin aktüel yılbaşı kampanyaları...
Yılbaşı sofralarınızı renklendirmek ve sevdiklerinizle birlikte unutulmaz anlar yaşamak için şimdi alışverişe başlama zamanı geldi. Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinin sunduğu %45'e varan indirimlerle, yılbaşı alışverişlerinizi avantajlı hale getirin. İşte Aralık ayında sizleri bekleyen muazzam fırsatlar...
MİGROS YILBAŞI PREMIUM SEPET 795 TL
Doritos Taco Baharatlı Medium Mısır Cipsi 50 G
Lay's Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Süper Boy 96 G
Ruffles Originals Süper Boy 107 G
Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G
By İzzet Antep Fıstığı 200 G
Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
Züber Lokma Kakao Çekirdekli Fındık Ezmeli 96 G
Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Kajun Baharatlı 55 G
Züber Vegan Hi-Protein Bar 45 G
Züber Fırından Kakaolu Hindistan Cevizi Cipsi 40 G
Master Potato Orijinal Cips 160 G
Peyman Bahçeden Ortaya Karışık Asorti 140 G
Haribo Chamallows Çikolata Dolgulu Marshmallow 62 G
Toblerone Sütlü 100 G
Oreo Çilek Cheesecake Aromalı Kakaolu Bisküvi 154 G
Patiswiss Bliss Karışık Dolgulu Trüf Çikolata 250 G
Patiswiss Kakaolu Krema Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 240 G
Çizmeci Time Wafer Master 120 G
Tamek Vişne Nektarı 1 L
Juss Ananaslı İçecek Tetrapak 1 L
Dimes Cool Lime Özü 310 Ml
Burn Gold Spark Enerji İçeceği 250 Ml
Red Bull Enerji İçeceği 250 Ml
Coca-Cola Şekersiz Pet 1 L
Fanta Portakal 1 L
Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L
Schweppes Zero Tonic Tonik 1 L
Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 G
MİGROS YILBAŞI BUTİK SEPET 595 TL
Doritos Taco Baharatlı Medium Mısır Cipsi 50 G
Lay's Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Süper Boy 96 G
Ruffles Originals Süper Boy 107 G
Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G
Master Nut X Nr2 Karışık Kuruyemiş 160 G
Master Potato Orijinal Cips 160 G
Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
Züber Lokma Kakao Çekirdekli Fındık Ezmeli 96 G
Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Kajun Baharatlı 55 G
First 60dk Nane Aromalı Sakız 27 G
First 60dk Karpuz&Şeftali Aromalı Şekersiz Sakız 27 G
Olips Mini Mints Nane Ginseng 12.5 G
Toblerone Sütlü 100 G
Oreo Original 154 G
Godiva Antep Fıstıklı & Karamelli Sütlü Çikolata Kare 60 G
Godiva %72 Bitter Çikolata Kare 60 G
McVitie's Karamelli Bisküvi 120 G
McVitie's Tam Buğdaylı Sütlü Çikolatalı Atıştırmalık 67 G
Patiswiss Kakao Fındık Krema Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 100 G
Çizmeci Time Wafer Master 120 G
Tamek %100 Portakal Suyu 1 L
Burn Gold Spark Enerji İçeceği 250 Ml
Coca-Cola Şekersiz Pet 1 L
Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L
Schweppes Zero Tonic Tonik 1 L
Fanta Portakal 1 L
Nescafe Xpress Latte 250 Ml
Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket
Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
Doğanay Şalgam Suyu Sade 1000 Ml