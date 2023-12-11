Migros, METRO, A101,ŞOK'tan yeni yıl kampanyası! Yılbaşı ziyafeti için %45'e varan indirim! Hindi, çiğ köfte, meze, kuruyemiş, içecek...

Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler için marketlerde kaçırılmayacak bir fırsat dönemi başlıyor! Yılbaşı sofralarınızı zenginleştirmek için marketlerdeki indirimli ürünleri kaçırmayın! Taze hindi, lezzetli makarna çeşitleri, enfes çiğ köfte, doyurucu meze alternatifleri, sağlıklı kuruyemişler ve ferahlatıcı içeceklerde %45'e varan indirimler sizleri bekliyor olacak. Türkiye genelinde hizmet veren Migros, METRO, A101, ve ŞOK gibi önde gelen market zincirlerinin kampanyalarını sizler için derledik. İşte Aralık 2023 yılbaşı sepet fiyatları ve marketlerin aktüel yılbaşı kampanyaları...