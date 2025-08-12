3600 ve 5400 prim günü ile emeklilik! 10 yıl, 15 yıl çalışıp emekli oluyorlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi yıllar içinde yapılan kanun değişiklikleriyle oldukça karmaşık bir hâl alıyor. Her düzenlemede farklı haklar ve koşullar ortaya çıktığı için çalışanların emeklilik planları da sürekli değişiyor. Bu karmaşada bazı sigortalılar için erken emeklilik imkânı da bulunuyor. Kısmi emeklilik olarak bilinen bu sistem, özellikle prim günü eksik olan çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. KISMİ EMEKLİLİK Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa ulaştıktan sonra tam prim gününü dolduramayan sigortalılara, daha az prim günüyle emeklilik hakkı sağlıyor. Bu sistem sayesinde bazı çalışanlar, 10 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. Ancak bu hak, herkese otomatik olarak tanınmıyor; belirli tarihler ve yaş şartları devreye giriyor. 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI Normal şartlarda Türkiye'de emeklilik için en az 5000 prim günü gerekiyor. Ancak 3600 prim günüyle emekli olabilmek için şu koşullar aranıyor: Kadınlar, 8 Eylül 1981 tarihinden önce sigorta girişi varsa 50 yaşını doldurduklarında ve 3600 prim günü tamamlandığında emekli olabiliyor. Erkekler, 8 Eylül 1976 tarihinden önce sigorta başlangıcı varsa 55 yaşında ve 3600 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı elde ediyor. 9 Eylül 1999 tarihine kadar işe girenlerde ise şartlar değişiyor. Bu durumda kadınlar 58, erkekler 60 yaşında kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. 15 YIL SİGORTALILIK ŞARTI EYT düzenlemesinin başlangıç tarihi olan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Yani yalnızca prim gününü tamamlamak yetmiyor, aynı zamanda bu süreyi de doldurmak gerekiyor. BAĞ-KUR'LULAR İÇİN PRİM GÜN SAYISI DAHA YÜKSEK Kısmi emeklilikte SSK ve Bağ-Kur arasındaki farklar dikkat çekiyor. SSK'lılar, 3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı elde ederken Bağ-Kur'lular için bu süre 5400 gün oluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan Bağ-Kur'lu kadınlar 56, erkekler 58 yaşında kısmi emekli olabiliyor. 1999–2008 arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lularda ise yaş şartı artıyor. Bu gruptaki erkekler 62, kadınlar 60 yaşında emekli olabiliyor. KISMİ EMEKLİLİK KİMLER İÇİN AVANTAJLI? Bu sistem, özellikle tam prim gününü dolduramayan ancak çalıştığı süre boyunca prim ödemiş sigortalılar için büyük avantaj sağlıyor. Yaş şartı yüksek olsa da, prim günü eksik olan kişiler için tek seçenek olabiliyor. BAŞVURU SÜRECİ Kısmi emeklilik için başvuru yapmak isteyen sigortalılar, SGK'nın il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vererek süreci başlatıyor. SGK, kişinin prim günlerini ve sigortalılık süresini kontrol ettikten sonra, gerekli şartlar sağlanmışsa emeklilik işlemlerini onaylıyor.