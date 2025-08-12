3600 ve 5400 prim günü ile emeklilik! 10 yıl, 15 yıl çalışıp emekli oluyorlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi yıllar içinde yapılan kanun değişiklikleriyle oldukça karmaşık bir hâl alıyor. Her düzenlemede farklı haklar ve koşullar ortaya çıktığı için çalışanların emeklilik planları da sürekli değişiyor. Bu karmaşada bazı sigortalılar için erken emeklilik imkânı da bulunuyor. Kısmi emeklilik olarak bilinen bu sistem, özellikle prim günü eksik olan çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor.