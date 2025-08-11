SON DAKİKA
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı

6.5 milyon memur ve emekli için yürütülen toplu sözleşme sürecinde önemli viraja girildi. Kamu işvereni teklifini bu hafta verecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...

Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli için önemli haftaya girildi. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sıra kamu işvereninin teklifine geldi. Teklif bu hafta toplu sözleşme masasına taşınacak. Peki karar ne zaman verilecek? Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? Milyonları neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Türk lirası (AA)

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Çalışma takvime göre 12 Ağustos'a kadar hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edilecek. 12 Ağustos'ta ise kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi değerlendirilecek. Ancak bu toplantıda zam oranı dışındaki tekliflerin ele alınması bekleniyor. Takvimde 15 Ağustos'ta kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini vereceği belirtiliyor. Ardından müzakerelerin ardından toplu sözleşme görüşmeleri 19 Ağustos'ta sona erecek.



UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER YAŞANACAK?
19 Ağustos'u takip eden 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta
başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek.



HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.



NELER BELİRLENECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıla ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 11 hizmet kolunun ek ödeme vb. talepleri de değerlendirilirken, bu kapsamda kamu görevlileri yeni kazanımlar elde edecek.



KARARLAR NASIL VE NE ZAMAN UYGULANACAK?
8. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada belirlenecek Ocak ayı zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenecek. Bu farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı gösterecek. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Fark, 2025 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 24 olarak gerçekleşirse yüzde 1.22 olacak. Yıl sonunda TÜFE'nin Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 5.30'a yükselecek.

