İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.