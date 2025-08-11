Futboldan siyasete, CIA'den FETÖ'ye bir dizi karanlık temaslarıyla ön planda olan, kamuoyunda gündem olan her davada adı geçen avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla evinde gözaltına alındı.

Epözdemir gözaltına alındı





RÜŞVET, FETÖ VE CASUSLUK...



"Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınan Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el kondu.

LONDRA'YA KAÇAMADAN ENSELENDİ



Öte yandan Rezan Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit kondu.



Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el kondu





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Epözdemir emniyete götürüldü

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI



Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.





75 BİN DOLAR RÜŞVET ALINDIĞININ DOĞRULANDIĞI VURGULANDI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra tanık A.D'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi.

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı. Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulandı.





Peki, vukuatlı temaslarıyla ön planda olan avukat Rezan Epözdemir kim?



Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim.



Aynı masada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.