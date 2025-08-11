Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı?

Rezan Epözdemir hakkında başlatılan "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" soruşturmasında yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. EPÖZDEMİR'İN ŞANTAJ ÇARKI DEŞİFRE Tanık ifadeleri ve WhatsApp'taki rüşvet pazarlığı Rezan Epözdemir'den adliyeye, adliyeden savcılık makamı ve mafya üyelerine uzanan "Ver euroları, dolarları çözelim işini" şeklindeki şantaj düzenini açık etti.

Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyim WHATSAPP'TA RÜŞVET PAZARLIĞI "Makaron Kaçakçılılığı" dosyasında hüküm giyen ve sanık ailelerinden 40 bin Euro alırken suçüstü yakalanan Atalay Demirbaş "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Demirbaş şahit olduklarını ve Rezan Epözdemir ile savcı Cengiz Çallı 'nın rüşvet sistemini örneklerle anlattı. WhatsApp konuşmalarında da üçlü arasındaki rüşvet pazarlığı yer aldı.

Atalay Demirbaş (solda) savcı Cengiz Çallı (sağda)





"75 ŞU AN HAZIR, REZAN'A HABER VEREYİM"



Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı'ya "Abi emanetin bende. 75 şu an hazır. Yarın da 25'i vereyim" dediği, Çallı'nın ise "Haber vereyim mi Rezan'a" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

"50 BİN EURO'YA İŞİ ÇÖZERİM" DEDİ, PARAYI VERDİM ARAÇ ÜZERİNDEKİ YASAK KALKTI"



Öte yandan Demirbaş ifadesinde yurt dışından getirilen ve polis tarafından el konulan lüks bir araç için savcı Cengiz Çallı ile görüştüğünü, Çallı'nın kendisini Rezan'a yönlendirdiğini söyledi.



Atalay Demirbaş el konulan lüks change bir aracı Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle geri aldığını anlattı



Rezan Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle kaçak lüks araç üzerindeki yasakların bir haftada kaldırıldığını anlatan Demirbaş şu ifadeleri kullandı:

"Savcı Cengiz Çallı bu iş için Avukat Rezzan Epözdemir ile görüşmemi istedi. Avukat Epözdemir ile Etiler'deki avukatlık ofisinde görüştüm. Epözdemir bana '50 bin avro verirsen işlemleri hızlı bir şekilde halledeceğim' dedi. Ben de mecbur kaldığım için bu parayı vermeyi kabul ettim. Daha sonra bu dosyadaki işlemler için Epözdemir'e vekalet verdim. Epözdemir bir hafta sonra Florya'da bulunan ofisime geldi. Parayı burada elden teslim ettim. Bir hafta sonra araç üzerindeki yasaklar kalktı."



ʺCengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söyledilerʺ



NURBARİ ERŞAHİN'İN TAHLİYESİ İÇİN 150 BİN DOLAR



Tanık Demirbaş ayrıca 'Change araç' ve 'makaron (filtreli sigara kağıdı)' soruşturmalarında şüpheli olarak yer alan Nurbari Erşahin'in tahliyesi için Cengiz Çallı üzerinden Rezan Epözdemir'e 150 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti.



Demirbaş, "Savcı Cengiz Çallı'ya makam odasında 75 bin dolar verdim. 75 bin dolar ise Çallı tarafından ofisimden alınarak Epözdemir'e götürüldü. Savcı parayı aldıktan sonra bana 'Rezzan'a paranın bende olduğunu haber vereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.



HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENDİ: AYNI TARİHTE AYNI YERDELER



Tanıklık yapan Atalay Demirbaş, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının Cengiz Çallı tarafından 7 Temmuz 2021 tarihinde evinden alındığı ve avukat Epözdemir'e götürüldüğünü anlattı. İddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı'nın HTS ve baz kayıtları temin edildi.



Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın Atalay Demirbaş'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.