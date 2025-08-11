Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı?

Son Dakika
Rezan Epözdemir'in organize şantaj ve rüşvet düzeni deşifre oldu. Tanık olarak ifade veren makaron soruşturması hükümlüsü Atalay Demirbaş, el konulan lüks change bir aracı Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle nasıl geri aldığını anlattı. Aynı soruşturmada adı geçen Nurbari Erşahin'in tahliyesi için savcı Cengiz Çallı üzerinden 150 bin dolar gönderdiğini itiraf etti. Epözdemir ve Çallı arasındaki ilişki rüşvet ile sınırlı değil. Savcının UYAP bilgilerini kullanarak kimlik ve adres bilgileri elde eden Epözdemir'in kişisel verileri "casusluk" için kullanıp kullanmadığı merak konusu.

Rezan Epözdemir hakkında başlatılan "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" soruşturmasında yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor.

EPÖZDEMİR'İN ŞANTAJ ÇARKI DEŞİFRE

Tanık ifadeleri ve WhatsApp'taki rüşvet pazarlığı Rezan Epözdemir'den adliyeye, adliyeden savcılık makamı ve mafya üyelerine uzanan "Ver euroları, dolarları çözelim işini" şeklindeki şantaj düzenini açık etti.

Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyimAtalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyim

WHATSAPP'TA RÜŞVET PAZARLIĞI

"Makaron Kaçakçılılığı" dosyasında hüküm giyen ve sanık ailelerinden 40 bin Euro alırken suçüstü yakalanan Atalay Demirbaş "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Demirbaş şahit olduklarını ve Rezan Epözdemir ile savcı Cengiz Çallı'nın rüşvet sistemini örneklerle anlattı.

WhatsApp konuşmalarında da üçlü arasındaki rüşvet pazarlığı yer aldı.

Atalay Demirbaş (solda) savcı Cengiz Çallı (sağda)Atalay Demirbaş (solda) savcı Cengiz Çallı (sağda)


"75 ŞU AN HAZIR, REZAN'A HABER VEREYİM"

Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı'ya "Abi emanetin bende. 75 şu an hazır. Yarın da 25'i vereyim" dediği, Çallı'nın ise "Haber vereyim mi Rezan'a" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

"50 BİN EURO'YA İŞİ ÇÖZERİM" DEDİ, PARAYI VERDİM ARAÇ ÜZERİNDEKİ YASAK KALKTI"

Öte yandan Demirbaş ifadesinde yurt dışından getirilen ve polis tarafından el konulan lüks bir araç için savcı Cengiz Çallı ile görüştüğünü, Çallı'nın kendisini Rezan'a yönlendirdiğini söyledi.

Atalay Demirbaş el konulan lüks change bir aracı Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle geri aldığını anlattıAtalay Demirbaş el konulan lüks change bir aracı Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle geri aldığını anlattı

Rezan Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle kaçak lüks araç üzerindeki yasakların bir haftada kaldırıldığını anlatan Demirbaş şu ifadeleri kullandı:

"Savcı Cengiz Çallı bu iş için Avukat Rezzan Epözdemir ile görüşmemi istedi. Avukat Epözdemir ile Etiler'deki avukatlık ofisinde görüştüm. Epözdemir bana '50 bin avro verirsen işlemleri hızlı bir şekilde halledeceğim' dedi. Ben de mecbur kaldığım için bu parayı vermeyi kabul ettim. Daha sonra bu dosyadaki işlemler için Epözdemir'e vekalet verdim. Epözdemir bir hafta sonra Florya'da bulunan ofisime geldi. Parayı burada elden teslim ettim. Bir hafta sonra araç üzerindeki yasaklar kalktı."


ʺCengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söyledilerʺʺCengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söyledilerʺ

NURBARİ ERŞAHİN'İN TAHLİYESİ İÇİN 150 BİN DOLAR

Tanık Demirbaş ayrıca 'Change araç' ve 'makaron (filtreli sigara kağıdı)' soruşturmalarında şüpheli olarak yer alan Nurbari Erşahin'in tahliyesi için Cengiz Çallı üzerinden Rezan Epözdemir'e 150 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti.

Demirbaş, "Savcı Cengiz Çallı'ya makam odasında 75 bin dolar verdim. 75 bin dolar ise Çallı tarafından ofisimden alınarak Epözdemir'e götürüldü. Savcı parayı aldıktan sonra bana 'Rezzan'a paranın bende olduğunu haber vereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENDİ: AYNI TARİHTE AYNI YERDELER

Tanıklık yapan Atalay Demirbaş, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının Cengiz Çallı tarafından 7 Temmuz 2021 tarihinde evinden alındığı ve avukat Epözdemir'e götürüldüğünü anlattı. İddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı'nın HTS ve baz kayıtları temin edildi.

Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın Atalay Demirbaş'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.

Rezan Epözdemir'in bir savcının UYAP bilgilerini kullanarak elde ettiği kişisel verileri casusluk faaliyeti için kullanıp kullanmadığı merak konusu olduRezan Epözdemir'in bir savcının UYAP bilgilerini kullanarak elde ettiği kişisel verileri casusluk faaliyeti için kullanıp kullanmadığı merak konusu oldu


KİŞİSEL VERİLERİ CASUSLUK İÇİN Mİ KULLANDI?

Savcı Çallı ile Epözdemir'in çok samimi olduğunu belirten tanık Atalay Demirbaş "Savcı, yetkisi dışındaki alanlarda bile karar verebiliyordu. Savcının avukat oğlu Epözdemir'in ofisinde staj yapıp, çalışmaya başladı. Epözdemir savcının bilgilerini kullanarak UYAP sistemine giriyordu. Buruda bazı isimlerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşıyordu" dedi.

Rezan Epözdemir'in bir savcının UYAP bilgilerini kullanarak elde ettiği kişisel verileri casusluk faaliyeti için kullanıp kullanmadığı merak konusu oldu. "UYAP'tan elde edilen adres ve kimlik bilgilerini kimlere ne karşılığı verdi?" sorusu önem kazandı.

Epözdemir ve Çallı arasındaki ilişki rüşvet ile sınırlı da değil.

Savcı hakkında alınan koruma kararı gereği geçiş üstünlüğü sağlayan, siren ve çakar lamba kullanımına imkân veren iki araç için verilen plaka şerhinden birisini Epözdemir'in kullandığı belirtiliyor.

Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalar da rüşvete ʺdelilʺ niteliğinde materyallerEpözdemir'in ofisinde yapılan aramalar da rüşvete ʺdelilʺ niteliğinde materyaller

KASADAN RÜŞVETİN DELİLLERİ ÇIKTI

Öte yandan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalar da rüşvete "delil" niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Rezan Epözdemir'in kasasından çıkan birer milyonluk iki senetin rüşvet iddiasının ortaya atıldığı tarihten 2 gün sonra yazılmış olması dikkat çekti.

SAVCIYA 2 MİLYONLUK SENET... 150 BİN DOLAR RÜŞVET PARASI MI?

"Alacaklı" kısmında Rezan Epözdemir, borçlu kısmında "Cengiz Çallı" yazan senetlerin yanı sıra kasadan Atalay Demirbaş'ın Nurbari Erşahin'in tahliyesi için verdiği rüşvetle aynı tutarda olan 150 bin dolar çıktı. Dijital materyaller ele geçirildi.

Rezan Epözdemirin rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara tahliye pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmalarıRezan Epözdemirin rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara tahliye pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
İhanetin CIAsal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubinden geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyorİhanetin CIAsal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubinden geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyor
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir rüşvet ve casusluktan alındı | Futboldan siyasete FETÖden İsraile kirli temaslarCHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir rüşvet ve casusluktan alındı | Futboldan siyasete FETÖden İsraile kirli temaslar

