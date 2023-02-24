Kentsel ihanet haritası: Muhalefetin itirazları binlerce canımıza mal oldu

Türkiye'de depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi amacıyla son 20 yılda çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hazırlandı.
DESTEK DEĞİL KÖSTEK
Afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirlenen alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından "riskli alan" kararları alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planları hazırlandı. Ancak, CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri, bu dönüşüm çalışmalarına destek yerine köstek oldu.
32 il için hazırlanan riski alan, kentsel dönüşüm ve yenileme alanları projeleri CHP, İyi Parti, HDP'nin yanı sıra muhalefetle eşgüdümlü hareket eden Odalar tarafından yargıya taşındı.