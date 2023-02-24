Kentsel ihanet haritası: Muhalefetin itirazları binlerce canımıza mal oldu

DAVALARLA ENGELLENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; 32 ilde mahkeme kararıyla durdurulan riski alan, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri ile yenileme alanlarının listesi orata çıktı. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'i, 21 yenileme alanının 4'ü, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanından da 34'ü açılan davalarla engellendi.