CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etti

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle 'Asrın felaketi'ni yaşadı. 11 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası yaraların sarılması için tek yürek oldu.
CHP SİYASI YAĞMACILIĞA SOYUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilenirken bakanlar da bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 85 milyon omuz omuza afetin yaralarını sararken CHP ve medyası ise algı operasyonları üzerinden siyasi yağmacılığa soyunmuştu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Acıları görmezden gelen muhalefet ve taraflı medyası siyasi yağmacılığa soyunarak, kentsel dönüşüm üzerinden algı operasyonu girişimine imza attılar.
CHP'li Alpay Antmen, "Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname." iddiasıyla algı yaparken Sözcü de çanak tutmuştu.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINDA YALAN SÖYLEDİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemişti. Vatandaşı kentsel dönüşüme karşı bilinçlendirmek ve teşvik etmek yerine, siyasi çıkarları uğruna dönüşüm projelerine karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, miting düzenlediği anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
CHP tarafından projenin iptali ve meydana gelen depremin ardından Emek mahallesinden gelen yardım çığlıkları.
EMEK MAHALLESİ YIKIMA UĞRADI
Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı.