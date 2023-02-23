CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etti

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle 'Asrın felaketi'ni yaşadı. 11 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası yaraların sarılması için tek yürek oldu.

CHP SİYASI YAĞMACILIĞA SOYUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilenirken bakanlar da bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 85 milyon omuz omuza afetin yaralarını sararken CHP ve medyası ise algı operasyonları üzerinden siyasi yağmacılığa soyunmuştu.