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    • Güncel
    • 24.02.2023 00:42
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    • 24.02.2023 00:48
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    CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etti

    Tüm Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarmak için tek yürek olurken muhalefet enkaz üzerinde siyasi yağmacılığa soyundu. Kentsel dönüşüm üzerinde algı oluşturmaya çalışan muhalefetin son pişkinliği ise bu kadar da olmaz dedirttirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan Antakya'nın Emek Mahallesi'nde 4 yıl önce kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemiş ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş canlı yayında miting yapmadığını söyleyerek göz göre göre yalan söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Canlı canlı rezillik

    Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle 'Asrın felaketi'ni yaşadı. 11 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası yaraların sarılması için tek yürek oldu.

    CHP SİYASI YAĞMACILIĞA SOYUNDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilenirken bakanlar da bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.

    Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 85 milyon omuz omuza afetin yaralarını sararken CHP ve medyası ise algı operasyonları üzerinden siyasi yağmacılığa soyunmuştu.



    KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
    Acıları görmezden gelen muhalefet ve taraflı medyası siyasi yağmacılığa soyunarak, kentsel dönüşüm üzerinden algı operasyonu girişimine imza attılar.

    CHP'li Alpay Antmen, "Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname." iddiasıyla algı yaparken Sözcü de çanak tutmuştu.



    CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINDA YALAN SÖYLEDİ
    Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemişti. Vatandaşı kentsel dönüşüme karşı bilinçlendirmek ve teşvik etmek yerine, siyasi çıkarları uğruna dönüşüm projelerine karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, miting düzenlediği anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    CHP tarafından projenin iptali ve meydana gelen depremin ardından Emek mahallesinden gelen yardım çığlıkları.

    EMEK MAHALLESİ YIKIMA UĞRADI
    Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı.



        "BEN BÖYLE BİR MİTİNG YAPMADIM"
        Bir televizyon programına konuk olan Savaş'a 4 yıl önce Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği miting hatırlatıldı. CHP'li Savaş ise kentsel dönüşüme karşı gelmediğini iddia ederek "Ben böyle bir miting yapmadım." dedi.


        KİMLER KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKIYOR
        Mesele Sözcü'nün iddia ettiği gibi olmadığı gün gibi ortada peki hükümetin kentsel dönüşüm ile depreme tedbir almak istemesine rant diye karşı çıkanlar ve ortalığı ayağa kaldıranlar kimdi?

        Tabii bu kararı gündeme getirerek algı operasyonuna girişenler ve destekçileri...

        CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN
        CHP'li Gürsel Tekin'in deprem açısından riski olan İstanbul için planlanan kentsel dönüşüme defalarca karşı çıktığı biliniyor.

        TİP'Lİ BARIŞ ATAY
        Her fısatta Başkan Erdoğan'ı ve devleti hedef alan Barış Atay, deprem bölgesinde kentsel dönüşüm projelerine karşı halkı provoke etmek isteyenlerin başında gelmişti.

        Atay, Mersin'in Akdeniz ilçelerinde TOKİ tarafından yürütülen konut yenileme projesine 2020 Ekim'inde böyle tepki göstermişti: "Böyle bir şeye kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor."

        EVRENSELDE YER ALAN HABER
        CHP ve HDP'ye yakın Evrensel gazetesinde de konuya ilişkin bir haber yer aldı.

        Kentsel Dönüşüme karşı çıkanlar projenin 'rant projesi' olduğunu iddia ederek şunları söyledi;

        "Bizi yaşadığımız yerden tasfiye etmek istiyorlar. Bu proje yaşam hakkımıza müdahaledir. Kentsel dönüşüm, bizi yıllardır oturduğumuz çevreden dışlamak üzere hazırlanan bir projedir. Bu uygulamayı, bizleri kent merkezinden dışlamak üzere yapılan rant projesi olarak görüyoruz. Amaç, kent merkezindeki değerli mülkiyetlerin el değiştirmesidir. Bu rant uygulamalarında kamu yararı bulunmadığı için işlemlerin iptalini istiyoruz."

        AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: OLAY BU KADAR AÇIK
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Sözcü'nün ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi.

        Dağ yaptığı açıklamada şunları söyledi;

        Türkiye'de muhalefetin yalan siyasetini uygulama biçimine bugün de İskenderun'daki "Riskli alan" konusuyla şahitlik ediyoruz. Yeni algı girişiminin maşası ise; bugünkü manşeti ile Sözcü Gazetesi.

        Siyasi yağmacılar, öküz altında buzağı arayarak vatandaşlarımızı manipüle etmiştir ve ölümüne sebep oldukları insanların cenazelerinin üstünde yükselmek için yine milletimize yalan söylemektedir. Süreç şu şekilde ilerlemiştir.

            2013'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgeyi riskli alan olarak belirliyor. CHP'nin mütemadiyen temasta olduğu sol örgütler "Rant var" diyerek vatandaşlarımızı manipüle ediyor. Muhtarların ve hak sahiplerinin verdiği dilekçeler sonucunda süreç mahkemeye taşınıyor.

            Mahkeme "Riskli Alan" kararını iptal ediyor. Cumhurbaşkanımız da mahkemenin kararına uygun olanı yapıyor.

            Olay bu kadar açık ve netken hala yalan söyleyerek neyi amçlıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok?"

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