Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.02.2023 16:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2023 17:03
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan yıllarca mahalle mahalle gezip anlattı CHP ve yandaşları "rant" diye halkı kışkırttı: İnsanların hayatlarına mal oldular hala aynı terane

    Türkiye, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından bölge için adeta seferberlik ilan ederek yaraları sarmaya başladı. Bölgedeki kentsel dönüşüm ve yeni konutların yapımı için çalışmalara başlandı. Başkan Erdoğan'ın yıllarca adeta mahalle mahalle gezerek anlattığı "kentsel dönüşüm projesi"ne "rantsal dönüşüm" iftirasıyla engel olan ve halkı kışkırtan CHP ve yandaşları Kahramanmaraş depremi sonrası da aynı teraneye devam etti. CHP fondaşı Halk TV, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili "rant" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Erdoğan yıllarca anlattı CHP rant diye halkı kışkırttı

    6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 11 ilde büyük bir yıkım yaşanmış ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremde 11 ilde yüz binden fazla bina enkaz haline döndü ya da kullanılamaz hale geldi. Depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay adeta yerle bir olurken, şehrin yeniden inşası ve depremzedelere yapılacak konutlar için düğmeye basıldı.

    CHP'NİN FONDAŞ KALEMLERİ YİNE ALGI PEŞİNDE
    2012 yılında Hatay'a yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinin önüne set çekerek, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan CHP ve yandaşları; deprem sonrası enkaz üzerinde manipülasyona başlayarak asrın felaketi üzerinden siyasi rant devşirme çabasına girişmişti. Bu kez de deprem bölgesinde başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları üzerinden operasyon çekmeye çalışan CHP fondaşı Halk TV'de "bu kadarına da pes" dedirten sözler sarfedildi.

    Depremin ardından başlatılan "kentsel dönüşüm" çalışmalarını hedef alan Halk TV, CHP'nin bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili yaptığı operasyonun bir benzerine imza attı. Vatandaşa depreme karşı dayanıklı evlerin inşa edilmesini "rant" diyerek tanımlayan ve halkı kentsel dönüşüme karşı yalanlarla kışkırtan CHP'de fondaş Halk TV yaşananlardan ders çıkarmayarak aynı yalanlara devam etti.

    Enkaz bölgesindeki çalışmaları "rant" diye yorumlayan Halk TV sunucusu Şule Aydın, deprem sonrası bölgeye gelmediği yalanını söylediği iş makinelerinin "rant" için geldiğini iddia ederek bölgede çalışma yaptığını söyledi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN "KENTSEL DÖNÜŞÜM" SÖZLERİ YİNE GÜNDEM OLDU
        Başkan Erdoğan'ın 2019 yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm ile ilgili söylediği sözler yaşananların ardından yeniden gündem oldu. İstanbul Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi açılışında konuşan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili olarak "Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki burada malum, depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak... Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını, 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım'. Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların dediğini dinlemiyorsunuz, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsun. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin; böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara belediye başkanımıza durumu bildirin ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün.



        "BİZİM DERDİMİZ BURALARI EN GÜZEL ŞEKLE GETİRMEK"
        Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Şimdi görüyorsunuz burada ne plan var ne proje var. Allah göstermesin yarın öbür gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersin 'Niye bu binaları planlı, projeleri uygun bir şekle dönüştürmedin' diye. Görüyorsunuz işte şimdi binalarımıza bakalım. Ben de burada oturduğum için konuşuyorum. Hala da aynı şekilde ve 5 katlı bina da var, 6 katlı bina da var, onun yanında 2 katlı bina da var.



        "BİR DEPREM OLURSA FATURASI AĞIR OLUR"
        Allah göstermesin, bir zelzele bir deprem bunun faturası bize çok ağır olur. Her şey, gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle belediye başkanı arkadaşlarımızın bu konuda aracı olması suretiyle veya bu konuda yine çevre şehircilik bakanlarımızın da devreye girmesi suretiyle bu adımları atarız asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz böyle bir zemini de yani müteahhit arkadaşlar var burada kusura bakmasınlar, müteahhitler kazansın diye de böyle bir adımı atmayız."         ifadelerini kullanmıştı.

        HATAY'DA VE İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTILAR
        CHP'nin başını çektiği muhalefet deprem ülkesi olan Türkiye'deki eski konutların dönüştürülmesi için başlatılan "kentsel dönüşüm" projelerine yıllardır engel oluyor. Hatay'daki dönüşüm projesini defalarca mahkemeye götürerek iptal ettiren CHP ve yandaşları, İstanbul'daki dönüşüm projelerinde ise vatandaşı çeşitli yalanlarla kışkırtarak dönüşüme karşı çıkmaya davet etti.

        Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberleri için fotoğraflara tıklayın
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu ittifak Yaşar mı!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan yıllarca mahalle mahalle gezip anlattı CHP ve yandaşları "rant" diye halkı kışkırttı: İnsanların hayatlarına mal oldular hala aynı terane
            SON DAKİKA