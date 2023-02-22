Başkan Erdoğan yıllarca mahalle mahalle gezip anlattı CHP ve yandaşları "rant" diye halkı kışkırttı: İnsanların hayatlarına mal oldular hala aynı terane

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 11 ilde büyük bir yıkım yaşanmış ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremde 11 ilde yüz binden fazla bina enkaz haline döndü ya da kullanılamaz hale geldi. Depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay adeta yerle bir olurken, şehrin yeniden inşası ve depremzedelere yapılacak konutlar için düğmeye basıldı.
CHP'NİN FONDAŞ KALEMLERİ YİNE ALGI PEŞİNDE
2012 yılında Hatay'a yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinin önüne set çekerek, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan CHP ve yandaşları; deprem sonrası enkaz üzerinde manipülasyona başlayarak asrın felaketi üzerinden siyasi rant devşirme çabasına girişmişti. Bu kez de deprem bölgesinde başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları üzerinden operasyon çekmeye çalışan CHP fondaşı Halk TV'de "bu kadarına da pes" dedirten sözler sarfedildi.
Depremin ardından başlatılan "kentsel dönüşüm" çalışmalarını hedef alan Halk TV, CHP'nin bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili yaptığı operasyonun bir benzerine imza attı. Vatandaşa depreme karşı dayanıklı evlerin inşa edilmesini "rant" diyerek tanımlayan ve halkı kentsel dönüşüme karşı yalanlarla kışkırtan CHP'de fondaş Halk TV yaşananlardan ders çıkarmayarak aynı yalanlara devam etti.
Enkaz bölgesindeki çalışmaları "rant" diye yorumlayan Halk TV sunucusu Şule Aydın, deprem sonrası bölgeye gelmediği yalanını söylediği iş makinelerinin "rant" için geldiğini iddia ederek bölgede çalışma yaptığını söyledi.