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    • 23.02.2023 13:32
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    CHP’li İBB halkın canına kast etmeye devam ediyor! İBB AK Parti Meclis Üyesi'nden tepki: Acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapılmadı

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 11 ili birden derinden etkileyen depremin ardıdan deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'a gözler çevrildi. CHP yönetiminin, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine de takoz olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB hakkında yeni bir skandal daha deşifre oldu. İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, İBB'nin geçtiğimiz aylarda 28 bin 900 binada tarama yaptığını, 318 binayı acilen yıkılması gereken bina olarak tespit etmesine rağmen hiçbir işlem yapmadığını belirtti.

    Deprem değil İBB öldürür! Acil yıkılması gereken...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin geçtiğimiz aylarda 28 bin 900 binada tarama yaptığını, 318 binanın acilen yıkılması gereken bina olarak tespit edilmesine rağmen hiçbir işlem yapmadığını söyledi.

    Büyükşehir Belediyesi'ne "Peki içinde oturan vatandaşa bilgi verdiniz mi?" sorusunu yönelttiklerini dile getiren Kaynar, "Cevap; 'Herhangi bir tebligat yapmadık' oldu" ifadelerini kullandı.

    İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

    "VATANDAŞA HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMADI"

    "Aldığımız bilgileri size okuyorum. 'Bina taraması yaptık' dedi. Kaç bina taradınız? 28 bin 900 adet binayı taradık. Sonuç ne? Toplamda 318 bina öncelikli olarak ele alınması gereken, acilen müdahale edilmesi gereken bina. Peki müdahale edildi mi? Hayır. Bu 318 tane hemen, en ufak bir etkide yıkılacak olan binalarla ilgili ne yaptınız? dedim.

        Bu içinde olan vatandaşlara herhangi bir tebligat yaptınız mı? Sorumuz bu. Aldığımız notlardan okuyorum. Cevap; herhangi bir tebligat yapmadık.

        SADECE BİNASININ DURUMUNU MERAK EDENLERE BİLGİ VERMİŞLER

        Peki içinde oturan vatandaşa bilgi verdiniz mi? Cevap; 'Binasının durumunu merak eden, isteyene bildirdik' oldu.

        318 tane yıkılma tehlikesi olan binalarla ilgili ne oldu? Ne olacak şimdi? 'Biz ilçe belediyelerine bu konuyla ilgili yazı yazdık' diyor. Yazı, 'Sizin ilçenizde bizim tespitlerimize göre şu bina riskliymiş. Siz bakın çarenize…'

        Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi yapılan işlemleri bu şekilde bize anlattı."

        DAVACI EKREM İMAMOĞLU DESTEKÇİSİ TMMOB!
        Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkaz üzerinde tepinen CHP ve yandaşlarının ikiyüzlülüğü deşifre olmaya devam ediyor.

        Hatay İskenderun'da 5 mahallede kentsel dönüşüme engel olarak vatandaşların dayanıklı binalarda oturmasını engelleyen ve depremde binlerce canın yitip gitmesine neden olan CHP ve beraberindeki çevrelerin, İstanbul'da da 'istemezük'çü zihniyeti uygulamaya koyduğu ortaya çıktı.

        CHP'nin 'kentsel dönüşüm' itirazı geride acı bir tablo bıraktı!

        İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU BAŞI ÇEKİYOR!
        Bu konuda başı İBB başkanı Ekrem İmamoğlu çekerken, CHP'li meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası da ona destek veriyor.

        Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ediyor.

        DAVACI İBB BAŞKANI
        Açılan davalardan bir tanesinde bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Davacı" sıfatıyla yer alması dikkat çekiyor.

            İBB'nin, CHP'li meclis üyelerinin, partinin arka bahçesi gibi kullandığı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarda 'Yeteri kadar donatı ve kamusal alana yer verilmemesi', 'Esenler'in tamamının irtibatlandırılmasında kopukluklar meydana geleceği' gibi asılsız ve sudan bahaneler öne sürülüyor.

            Her davada 'ret' yiyen 'istemezükçüler' bir başka dava açarak yalanı sürdürüyor.

            Hiçbir bahane bulamayan İBB yönetimi en sonunda Esenler'de deprem riskine karşı yapılan imar planlarının iptali için dava açtı.

            ÇEVRE İLÇELERİ DE İLGİLENDİRİYOR
            Projede 19 Ağustos 2022'de ilk etaptaki 2 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edildi. Proje 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak sürüyor.

            Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü için kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

                YATAY MİMARİ BOL YEŞİL ALAN
                İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen projede 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor.

                Proje, geleneksel mahalle konseptinde düşünülmüş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, zemin artı 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam imkânı sunuyor.

                6 DAVA SÜRÜYOR!
                60 bin konutluk projenin durması için 5'i İBB, 3'ü CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, 1'i bizzat 'davacı' sıfatıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2'si ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası olmak üzere toplam 11 dava açıldığı öğrenildi.

                Bu davalardan 5'ini yerel mahkemeler reddetti. 4'ü Danıştay'da temyiz aşamasında bulunurken 1 tanesi ise Danıştay tarafından reddedildi. Şu anda 6 dava ise devam ediyor.


                CHP kentsel dönüşüm karşıtlığını seçim vaadi yapmıştı

                VATANDAŞ NASIL BİNALARDAN NASIL BİNALARA TAŞINIYOR
                Peki CHP ve destekçisi TMMOB bu davalarla neye karşı çıkıyor? Fotoğraflarla gösterelim...

                Vatandaşlar görsellerde görülen binalarda otururken kentsel dönüşümle daha güvenli ve konforlu binalara taşınıyor.

                Vatandaşların kentsel dönüşümden önce yaşadığı binalara depreme karşı dayanıksız yapılar;

                KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
                Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri aşağıda görüldüğü şekilde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

                    Yıkım sırasında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınıyor.

                    4 KATI GEÇMEYEN YATAY MİMARİYLE İNŞA EDİLİYOR
                    Vatandaşların güvenilir yaşam alanlarında ikamet etmesi amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi öncülüğünde engellenmek istense de devam eden proje detaylarıyla dikkat çekiyor. Proje, geleneksel mahalle konseptinde düşünülmüş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, zemin artı 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam imkânı sunuyor. Projenin yüzde 68'i yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. Böylelikle, Esenler'deki yeşil alan miktarını kişi başı tam 15 metrekare artırıyor.

                    HİÇ OTOMOBİL OLMAYAN YAŞAM ALANI
                    İBB tarafından engellenmek isteyen ve Esenler'de başlatılan bu kentsel dönüşüm hamlesi, başta Esenler olmak üzere İstanbul'daki diğer ilçelerde de bulunan niteliksiz ve her an deprem tehlikesiyle yaşamak zorunda kalan binlerce ailenin geleceğine ışık oluşturuyor. Proje kapsamında inşa edilen daireler modern çağın standartlarını yakalamış, her daireye bir kapalı otopark düşecek şekilde 2+1, 3+1 ve 80 ila 125 metrekare arasında büyüklüğe sahip. Burası yüzeyinde hiç otomobil olmayan bir yaşam alanı özelliği taşıyor.

                    Çocukların daha modern ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak için bin 924 derslikten oluşan 63 adet okul planlandı. Yine aynı şekilde 35 bin kişi kapasiteye sahip 22 adet cami ve mescit yapılıyor. 500 yataklı hastane kompleksi, poliklinikler ve diş hastanesi ile birlikte Aile Sağlık Merkezleri de proje içerisinde yer alıyor. Projenin bütününde 166 bin metrekare alanda sosyal, kültürel tesisler ve aktivite merkezleri bulunuyor. 40 kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya yolları yapılıyor.

                        TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BİLİM MERKEZİ DE İNŞA EDİLİYOR
                        Projede ayrıca 128 bin 525 metrekare alana sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi de yer alıyor. Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Esenler Belediyesi işbirliğinde inşa edilmeye başlandı. Bu teknoloji merkezinde kurulacak olan Ar-Ge ve bilişim merkezleri, dene-yap ve yazılım atölyeleri sayesinde 35 bin 500 beyaz yakalı istihdamı oluşacak böylelikle hem Esenler hem de İstanbul'un gençlerine teknoloji dünyasında yepyeni iş alanları açılacak.

                        DEV MİLLET BAHÇESİ VE SPOR KOMPLEKSİ
                        İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen kentsel dönüşümde ayrıca 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor. Kentsel dönüşümle üretilen Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri de yine bu bölgede yer alıyor. Projenin ilk etabı tamamlandığında 1 milyon 800 bin metrekare, ikinci etabı da tamamlandığında toplam 2.5 milyon metrekare alana sahip Esenler Millet Bahçesi hizmete açılacak.

                        Millet bahçesinin içerisinde botanik bahçeleri, tema parkları, çocuk oyun alanları, macera parkurları, futbol, basketbol, atletizm, tenis gibi spor alanları, doğa ve tarım atölyeleri, açık hava kütüphaneleri, seyir terasları, mesire ve dinlenme yerleri yapılacak.

                        PROJ ETAPLAR HALİNDE DEVAM EDİYOR
                        Söz konusu 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük Kentsel Dönüşüm Projemizde çalışmaları etaplar halinde devam ediyor. Konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslim ediliyor. Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümünde kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

                        KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
                        Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri aşağıda görüldüğü şekilde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor;

                        GÜVEN İÇİNDE OTURUYORUZ
                        Öte yandan ilk etapta evlerini alan vatandaşlardan bazıları Sabah'a konuştu:

                        Cemal Şaban-Saliha Doğrular: Tek seferde verilen sözler yerine getirdi. Biz bu evleri asla alamazdık, gücümüz yetmezdi. Şimdi hiçbir depremden korkusu yaşamadan güven içinde evimizde yaşıyoruz. Bize bir babanın evladına sunmadığı imkânı sundular.

                        Funda-Mustafa Yumurtacı: Anahtarlarımızı alana kadar kiramızı verdiler. Gecekonduda otururken şimdi saray gibi bir evdeyiz. Depreme dayanıklı, güvenilir evlerde oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

                        Serpil-Abdullah Çolak: İstanbul'da deprem kaçınılmaz. Ancak biz binalarımıza güveniyoruz. Deprem bölgesinde de TOKİ konutları yıkılmadı. Bizim konutlarımız da 8-9 büyüklüğünde depreme dayanıklı yapıldı. Biz şimdi güven içindeyiz.

                        Volkan Çolak: Eski oturduğumuz evler 25-30 yıllık, depreme dayanıksız yerlerdi. Düzensiz ve sorunlu yapılardı. Burada her şey düzenli. Binalar yatay mimari, peyzajı düzenli. Daireler çok kullanışlı. Depreme dayanıklı konutlara taşındığımız için çok memnunum.
                            TPAO’nun ana statüsünde değişikliğe gidildi
                            Haberler Güncel CHP’li İBB halkın canına kast etmeye devam ediyor! İBB AK Parti Meclis Üyesi'nden tepki: Acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapılmadı
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