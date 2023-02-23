CHP’li İBB halkın canına kast etmeye devam ediyor! İBB AK Parti Meclis Üyesi'nden tepki: Acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapılmadı

Bu içinde olan vatandaşlara herhangi bir tebligat yaptınız mı? Sorumuz bu. Aldığımız notlardan okuyorum. Cevap; herhangi bir tebligat yapmadık.

SADECE BİNASININ DURUMUNU MERAK EDENLERE BİLGİ VERMİŞLER

Peki içinde oturan vatandaşa bilgi verdiniz mi? Cevap; 'Binasının durumunu merak eden, isteyene bildirdik' oldu.

318 tane yıkılma tehlikesi olan binalarla ilgili ne oldu? Ne olacak şimdi? 'Biz ilçe belediyelerine bu konuyla ilgili yazı yazdık' diyor. Yazı, 'Sizin ilçenizde bizim tespitlerimize göre şu bina riskliymiş. Siz bakın çarenize…'

Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi yapılan işlemleri bu şekilde bize anlattı."