"Baraj patladı" yalanı! Bakan Vahit Kirişci: Hiçbir problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde depremin 7. gününde basın mensuplarına son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
RİSKLİ BİR DURUM YOKTUR
Kirişci yaptığı açıklamada, deprem uzmanlarına göre dünya üzerinde bu zamana kadar böylesine bir depremin yaşanmadığını belirterek, "Göçmen mücadelesinin yanında dezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Deprem bölgesi ve çevresinde 140 adet baraj ve göletimiz var. Bunların 110'u baraj. Hiçbir tesisimizde güvenlik açısından riskli bir durum yoktur. Özel sektör tarafından işletilen 162 adet tesiste de herhangi bir sorun yok.
HER GÜN KONTROL EDİLMEKTEDİR
Barajlarımız DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edilmektedir. 132'sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. 8 barajımız da takip altındadır. Barajlarla ilgili iddialar asılsız. 3 gün önce Atatürk Barajı'nı yerinde inceledik. Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor" dedi.
RİSK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Kirişci, sınır dışındaki barajları da takip ettiklerinin altını çizdi.
Kirişçi şöyle devam etti:
"Suriye'deki barajdaki çalışmalar nedeniyle baraj kapakları açılmış; nehrin debisi saniyede 15 metreküpken, 16 metreküpe yükselmiş. DSİ ekiplerinin müdahalesiyle su seviyesi geriletilmiştir. Asi Nehri'nin debisi düşürülmüştür. Herhangi bir risk söz konusu değildir."