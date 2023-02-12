"Baraj patladı" yalanı! Bakan Vahit Kirişci: Hiçbir problem yok

TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

Kirişci, gıda güvenliğini temin etmek için 27 farklı ilde deprem bölgesinde barınakları zarar gören çiftçilere destek verdiklerini ve hayvan yemi dağıtıldığını, yaralı hayvanların kesilmesi için et ve süt kurumu koordinasyonunda ekiplerin çalışma yürüttüğünü, kesilen etlerin de deprem bölgelerine teslim edildiğini söyledi.

Kirişci, bölgede halen artçı sarsıntıların devam etiğini, hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu yapılara yaklaşmayın. Hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar bu yapılara girmeyin. Yardım kampanyaları ve AFAD tarafından yürütülmesi çok önemli. Ülkemizin birçok bölgesinden gelen yardımları, insanlarımıza ulaştırma çaba ve gayretindeyiz. Bu depremi Adana, olabildiğince az hasarla atlatmıştır.