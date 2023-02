"Baraj patladı" yalanı! Bakan Vahit Kirişci: Hiçbir problem yok

HER GÜN KONTROL EDİLMEKTEDİR

Barajlarımız DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edilmektedir. 132'sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. 8 barajımız da takip altındadır. Barajlarla ilgili iddialar asılsız. 3 gün önce Atatürk Barajı'nı yerinde inceledik. Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor" dedi.