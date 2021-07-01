Mercimekli sini mantısı tarifi! Gelinim Mutfakta mercimekli sini mantısı nasıl yapılır? Hangi ilimize ait? Malzemeler...

Yapılışı:

Bunun için yoğurma kabına yumurta ve ılık suyu alalım.

Yavaş yavaş un ekleyerek çok yumuşak olmayan bir hamur hazırlayalım.

Bardak boyutuna göre değişebilir ancak yaklaşık 3 su bardağı un yeterli oluyor. Hazır olan mantı hamurunun üzerini örterek dinlenmeye bırakalım.

İç harcı için 1 su bardağı yeşil mercimeği güzelce yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlayalım, çok pişip dağılmasına izin vermeyelim. Suyunu süzerek bir kenara alalım.

Uygun bir tavada sıvı yağda ince ince doğranmış soğanı 2 dk kadar soteleyelim.

Daha sonra yeşil mercimekleri ve kırmızı toz biber ile karabiberi ekleyip karıştıralım. Hazır olan iç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım.

Dinlenen hamurumuzu 2 beze olacak şekilde bölelim.

Bezelerden bir tanesini un yardımı ile ince bir şekilde açalım.

Açtığımız hamuru yaklaşık 4 cm boyutunda olacak şekilde kare kare keselim.

İç harcımızdan hamurlara yerleştirerek fotoğraflarda gösterdiğimiz şekilde kapatalım ve yağlanmış tepsiye sıra sıra dizelim.

42 cm'lik bir tepsi bu hamur için tam geldi.

Tüm hamuru bu şekilde şekillendirdikten sonra mantılarımızı önceden ısıttığımız 190 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirelim. Çok kızarmasına gerek yok hafif pembeleşmesi yeterli.



Mantımız pişerken sosu için uygun bir kapta tereyağını eritelim, salçayı ekleyerek kavuralım.

Daha sonra suyu ve lezzet katmak için 1 küp Knorr etsuyu bulyonu ilave ederek bir taşım kaynatalım ve ocaktan alalım.

Hafif pembeleşen mantıları fırından alarak üzerine hazırladığımız sosu gezdirelim.

Fırının derecesini 120 dereceye düşürerek mantımızı tekrar fırına sürelim. 10 dakika kadar suyunu çekene kadar fırında bekletelim.

Suyunu çeken mantıları fırından aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırdığımız nane ve kırmızı tozbiberi gezdirelim. Afiyet olsun.