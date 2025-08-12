Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi

Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in cuma günü Alaska 'da yapacağı yüz yüze görüşmeyi beklerken iki liderin geçmiş buluşmaları da yeniden gündeme geldi.

Trump ve Putin, Helsinki, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştır

EN İLGİNÇ TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMELERİ

İngiliz Financial Times, "Trump ve Putin'in özel görüşmelerinin gerçeküstü tarihi" başlıklı bir haber yayımladı ve geçmiş görüşmelerin detaylarını sıraladı.

Trump, Almanya'daki ilk görüşmelerinde, odada yaşananlara dair herhangi bir kanıt kalmaması için tercümanının notlarına el koymuştu. Vietnam'da ise Putin'in, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahale etmediği yönündeki ısrarını sorgulamadan kabul etmişti. Helsinki'deki zirvede ise Putin'in güçlü inkârı karşısında, kendi istihbarat servislerinin değerlendirmelerini dahi tartışmaya açmıştı.

ALMANYA/2017

Trump ve Putin ilk olarak 2017'de Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelmişti. Financial Times ilk toplantıyı "Trump ve Putin ilk kez Temmuz 2017'de bir araya geldiklerinde, ABD lideri, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma ve Trump ile kendi dış politika danışmanları arasındaki karşılıklı tedirginliğin ağırlığı altında eziliyordu." ifadeleriyle anlattı.

İki başkan, Hamburg'daki G20 zirvesi sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı, Trump'ın o dönemki dışişleri bakanı ve iki tercümanın da katılımıyla bir araya geldi. Trump daha sonra tercümanının notlarını aldı ve tercümandan toplantının içeriği hakkında kimseye bilgi vermemesini istedi.

Aynı gece bir akşam yemeğinde Trump, Putin'le baş başa bir görüşme yapmak için yanına yaklaştı. Yanlarında sadece Putin'in tercümanının olduğu, hiçbir ABD'li yetkilinin orada olmadığı belirtildi.