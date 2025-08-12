Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi

Son Dakika
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçmişteki dikkat çekici ve tartışmalı görüşmeleri, Alaska’da yapılacak zirve öncesinde yeniden gündemde. Uzmanlar Putin’in acelesi olmadığını, Trump’ın ise fazla aceleci davrandığını söylerken Trump’a, “en iyi müzakerecilerden biri olan” Putin’le baş edebilmek için uyarılarda bulunuyor. İşte Berlin’den Vietnam’a, Helsinki’den Buenos Aires’e en ilginç Trump-Putin görüşmeleri…

Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü Alaska'da yapacağı yüz yüze görüşmeyi beklerken iki liderin geçmiş buluşmaları da yeniden gündeme geldi.

Trump ve Putin, Helsinki, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştırTrump ve Putin, Helsinki, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştır

EN İLGİNÇ TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMELERİ

İngiliz Financial Times, "Trump ve Putin'in özel görüşmelerinin gerçeküstü tarihi" başlıklı bir haber yayımladı ve geçmiş görüşmelerin detaylarını sıraladı.

Trump, Almanya'daki ilk görüşmelerinde, odada yaşananlara dair herhangi bir kanıt kalmaması için tercümanının notlarına el koymuştu. Vietnam'da ise Putin'in, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahale etmediği yönündeki ısrarını sorgulamadan kabul etmişti. Helsinki'deki zirvede ise Putin'in güçlü inkârı karşısında, kendi istihbarat servislerinin değerlendirmelerini dahi tartışmaya açmıştı.

ALMANYA/2017

Trump ve Putin ilk olarak 2017'de Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelmişti. Financial Times ilk toplantıyı "Trump ve Putin ilk kez Temmuz 2017'de bir araya geldiklerinde, ABD lideri, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma ve Trump ile kendi dış politika danışmanları arasındaki karşılıklı tedirginliğin ağırlığı altında eziliyordu." ifadeleriyle anlattı.

İki başkan, Hamburg'daki G20 zirvesi sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı, Trump'ın o dönemki dışişleri bakanı ve iki tercümanın da katılımıyla bir araya geldi. Trump daha sonra tercümanının notlarını aldı ve tercümandan toplantının içeriği hakkında kimseye bilgi vermemesini istedi.

Aynı gece bir akşam yemeğinde Trump, Putin'le baş başa bir görüşme yapmak için yanına yaklaştı. Yanlarında sadece Putin'in tercümanının olduğu, hiçbir ABD'li yetkilinin orada olmadığı belirtildi.

Putin ve Trump, Vietnam, ReutersPutin ve Trump, Vietnam, Reuters

VİETNAM/2017

Trump, o yıl kasım ayında Vietnam'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumundaki bir sonraki görüşmelerinde, Putin'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmediği yönündeki iddialarını tekrarladı.

Trump ve Putin, Helsinki, DHATrump ve Putin, Helsinki, DHA

HELSİNKİ/2018

İkili, Temmuz 2018'de Helsinki'de yalnızca kendi tercümanlarının katıldığı bir başka yüz yüze görüşme yaptı. Basın toplantısında Trump'a, kendi istihbarat kurumlarına mı yoksa Rusya Devlet Başkanı'na mı inandığı sorulduğunda, her ikisine de güvendiğini söyledi ancak şu ifadeyi ekledi: "Putin, Rusya olmadığını söylüyor. Bunun neden Rusya olacağına dair bir sebep göremiyorum."

Putin ve Trump, Buenos Aires, ReutersPutin ve Trump, Buenos Aires, Reuters

BUENOS AİRES

Aynı yılın ilerleyen döneminde, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesinin kulislerinde, bu kez ne tercüman ne de not tutucu olmadan, gayriresmî bir görüşme daha gerçekleştirdiler.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFinancial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"PUTİN'İN ACELESİ YOK, TRUMP ACELE EDİYOR"

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cuma günü yapılacak görüşme konusunda konuşurken Putin için "Onun aceleye ihtiyacı yok. Bir ay, iki yıl hatta ömrünün sonuna kadar iktidarda kalabileceğini biliyor. Trump ise acele ediyor çünkü dünyanın tüm çatışmalarını çözme sözü verdi ve bir an önce sonuç almak istiyor." ifadelerini kullandı.

"PUTİN KONUŞMAYA HİKAYENİN EN BAŞINDAN BAŞLAR"

Hollande, Putin'le yapılan görüşmelerde uzun uzadıya konuşmaların da alışılmış bir durum olduğunu hatırlattı. "Putin, toplantıya genellikle tüm hikâyeyi en baştan anlatarak başlar. Eğer sözünü kesmezseniz bu bir saat, hatta daha uzun sürebilir. Rus müzakere yöntemi, görüşmelerin uzun sürmesi ama somut bir ilerleme olmamasıdır. Yine de sonunda karşı tarafa, 'Bakın, Putin biraz taviz verdi' dedirtecek bir kapı aralar — arabuluculuk, yeni bir toplantı ya da bir çalışma grubu gibi." ifadelerini kullandı.

Trump ve Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump ve Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

"PUTİN'LE BAŞ EDEBİLMEK İÇİN…"

Minsk müzakerelerine katılan bir Alman diplomat, Putin'i "en yetenekli müzakerecilerden biri" olarak nitelendirdi. "Tüm konulara hâkimdir, hukuki argümanları en ince ayrıntısına kadar bilir ancak daima gerçekleri çarpıtır. Onunla baş edebilmek için, gerçekleri en az onun kadar iyi bilmeniz gerekir." dedi.

MERKEL: "TRUMP DUYGUSAL BEN OLGUSAL"

Aynı diplomata göre, "Gerçekler Trump'ın güçlü yanı değil." 2017'nin başlarında Merkel, Putin'in Minsk anlaşmasını uygulamayı reddettiğini anlatmak için Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Trump yalnızca teşekkür edip telefonu kapattı. Daha sonra ABD'li danışmanlar, Merkel'in ekibine Trump'ın "kendisine ders verdiği" için öfkelendiğini söyledi. Diplomat, "Trump yalnızca gerçekleri sevmemekle kalmıyor, aynı zamanda önyargılara da sahip ve Putin bunun farkında." dedi.

Merkel ise anılarında, "Trump ile farklı düzlemlerde konuşuyorduk: Trump duygusal, ben ise olgusal." ifadelerine yer verdi.

