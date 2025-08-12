Son Dakika
Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olay ile ilgili yeni detay ihmal zincirini bir kez daha gözler önüne serdi. Otelin itfaiye raporunu düzenleyen İrfan Acar'ın ifadesindeki çelişki nedeniyle Bolu Belediyesi'ne ait GPS kayıtları incelendi. Acar'ın iddia ettiği tarihte otele gitmediği ortaya çıktı. Gelişme sonrası İtfaiye raporunun da otele gidilmeden yazıldığı şüphesi güçlendi.

Dünyanın 6. büyük otel yangını faciası olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin sarsıcı yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve tutuklu sanık İrfan Acar, mahkemeye verdiği ifadede 28 Aralık 2024'te otelde denetim yaparak itfaiye raporu düzenlediğini anlattı.

TUTARSIZ İFADELER İHMAL ZİNCİRİNİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ancak bu tarihin cumartesiye denk gelmesi üzerine Acar'ın ifadelerinde tutarsızlık ortaya çıktı. Üst düzey belediye yetkililerinin ifadeleri sonrası Acar, tarih bilgisinde hata yaptığını belirterek, asıl denetimi 27 Aralık 2024'te yaptığını ve bu görev için belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla otele gittiğini savundu

GPS KAYITLARI İNCELENDİ

Sanığın çelişkili beyanları üzerine, yangında yakınlarını kaybeden mağdurların avukatları GPS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi onayladı ve Bolu Belediyesi, 14 GA 329 plakalı araca ait 27 ve 28 Aralık 2024 tarihli GPS verilerini mahkemeye sundu. Kayıtlar bilirkişiler tarafından detaylı şekilde incelendi.

ARAÇ OTELE HİÇ GİTMEDİ

Bilirkişi raporuna göre, belediyeye ait araç belirtilen tarihlerde Grand Kartal Otel'e hiç gitmedi. Bu bulgu, yangın güvenliği açısından kritik öneme sahip itfaiye raporunun sahada inceleme yapılmadan, yalnızca evrak üzerinden hazırlandığı şüphesini de akıllara getirdi. İddiaların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor.

İTFAİYE RAPORU GEÇERLİ Mİ?

Gelişmeyle birlikte itfaiye raporunun hukuki ve teknik geçerliliği tartışmaya açıldı. Yangın öncesinde yapılması gereken denetimlerin eksik veya sahte şekilde yapıldığı yönündeki iddialar, soruşturmanın seyri açısından büyük önem arz ediyor. İtfaiye raporunun dosyada kilit rol oynaması nedeniyle, raporun sahada inceleme olmadan hazırlanmış olması, hukuki sorumluluğun kapsamını genişletebilir.

1998 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

