Dünyanın 6. büyük otel yangını faciası olan Bolu Kartalkaya 'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin sarsıcı yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve tutuklu sanık İrfan Acar , mahkemeye verdiği ifadede 28 Aralık 2024'te otelde denetim yaparak itfaiye raporu düzenlediğini anlattı.

Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? (takvim foto arşiv)



TUTARSIZ İFADELER İHMAL ZİNCİRİNİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ



Ancak bu tarihin cumartesiye denk gelmesi üzerine Acar'ın ifadelerinde tutarsızlık ortaya çıktı. Üst düzey belediye yetkililerinin ifadeleri sonrası Acar, tarih bilgisinde hata yaptığını belirterek, asıl denetimi 27 Aralık 2024'te yaptığını ve bu görev için belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla otele gittiğini savundu



GPS KAYITLARI İNCELENDİ



Sanığın çelişkili beyanları üzerine, yangında yakınlarını kaybeden mağdurların avukatları GPS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi onayladı ve Bolu Belediyesi, 14 GA 329 plakalı araca ait 27 ve 28 Aralık 2024 tarihli GPS verilerini mahkemeye sundu. Kayıtlar bilirkişiler tarafından detaylı şekilde incelendi.

