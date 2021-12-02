Gobi manchurian nasıl yapılır? Evde Hint lezzeti gobi manchurian tarifi! İşte Gobi manchurian malzemeleri, püf noktalar…

Gobi manchurian nasıl yapılır? Evde hint lezzeti gobi manchurian tarifi! İşte Gobi manchurian malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek yarışmalarında programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor ve evde denemek isteyenler malzemeler öğrenmek istiyor. Hindistan'a özgü bir yemek olan Gobi manchurian tarifi haberimizde yer alıyor.
GOBİ MACHURİAN NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 orta boy karnabahar
Sosu yapmak için aşağıdaki malzemeleri bir kâseye ekleyin:
1 su bardağı un
4 yemek kaşığı mısır nişastası
¼ çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı soya sosu
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