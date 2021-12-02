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    • Güncel
    • 02.12.2021 17:17
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    • 02.12.2021 17:21
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    Gobi manchurian nasıl yapılır? Evde Hint lezzeti gobi manchurian tarifi! İşte Gobi manchurian malzemeleri, püf noktalar…

    Televizyon izleyicileri tarafından Gobi manchurian nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yemek programlarında yapılan lezzetlerin tarifleri izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Hafta içi her gün TV8’de yayınlanan Zuhal Topal’le Yemekteyiz programında bugünkü yarışmacı Hint lezzeti gobi Manchurian yapınca oldukça dikkat çekti ve evde nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. İşte Gobi manchurian malzemeleri, püf noktalar…

    takvim.com.tr
    Gobi manchurian nasıl yapılır?

    Gobi manchurian nasıl yapılır? Evde hint lezzeti gobi manchurian tarifi! İşte Gobi manchurian malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek yarışmalarında programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor ve evde denemek isteyenler malzemeler öğrenmek istiyor. Hindistan'a özgü bir yemek olan Gobi manchurian tarifi haberimizde yer alıyor.

    GOBİ MACHURİAN NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    1 orta boy karnabahar

    Sosu yapmak için aşağıdaki malzemeleri bir kâseye ekleyin:

    1 su bardağı un

    4 yemek kaşığı mısır nişastası

    ¼ çay kaşığı karabiber

    Yarım çay kaşığı kırmızı biber

    1 çay kaşığı soya sosu

    Tuz

        Yapılışı:

        Gobi Manchurian tarifi için ilk olarak 1 orta boy karnabaharı doğrayın. Ardından tuzlu suyu kaynama noktasına getirin.

        Karnabahar çiçeklerini yıkayıp sıcak suya ekleyin. Karnabaharları 15 ila 20 dakika suda haşlayın ve ardından süzün.

        Kâseye 1 su bardağı su ekleyin ve pürüzsüz, topaksız bir sos elde edene kadar çırpın.

        Karnabaharları teker teker sosa batırın.

        Sosla kaplanmış karnabaharları kızgın yağda kızartın. Tavada kızartırken 6 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin tava büyüklüğüne göre artırabilirsiniz.

        Karnabaharları iki taraflı kızartın. Altın rengi olana kadar birkaç kez daha çevirin.

        7. Kızaran karnabaharları fazla yağını kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Gobi manchurian nasıl yapılır? Evde Hint lezzeti gobi manchurian tarifi! İşte Gobi manchurian malzemeleri, püf noktalar…
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