HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Tunç, HSK tarafından kurulan, yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yeni mahkemelere ilişkin konuştu.









15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirlediklerini söyleyen Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik.

🔹3 Bölge İdare Mahkemesi,

🔹10 Ağır Ceza Mahkemesi,

🔹10 İnfaz Hâkimliği,

🔹2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

🔹28 Aile Mahkemesi,

🔹1 Ticaret Mahkemesi,

🔹5 İş Mahkemesi,

🔹2 Tüketici mahkemesi,

🔹2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin yargı çevrelerini düzenledik.

ARMUTLU, ÇİÇEKDAĞI, HARMANCIK VE İNÖNÜ'YE YENİ MAHKEME TEŞKİLATI



Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerimiz, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak bu ilçelerimizde yeni mahkeme teşkilatı kurduk.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz.

Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.