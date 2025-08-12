HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama

Son Dakika
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) bazı yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Eyüpsultan ilçesi, İstanbul Adliyesi'nin yargı çevresinden çıkartılarak, Gaziosmanpaşa Adliyesinin yargı çevresine dahil edildi. İstanbul Adliyesinin yargı çevresi Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinin mülki sınırları olarak değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirlediklerini bildirdi. Tunç, Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerine yeni mahkeme teşkilatları kurulduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, HSK tarafından kurulan, yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yeni mahkemelere ilişkin konuştu.





15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirlediklerini söyleyen Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik.

🔹3 Bölge İdare Mahkemesi,
🔹10 Ağır Ceza Mahkemesi,
🔹10 İnfaz Hâkimliği,
🔹2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
🔹28 Aile Mahkemesi,
🔹1 Ticaret Mahkemesi,
🔹5 İş Mahkemesi,
🔹2 Tüketici mahkemesi,
🔹2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin yargı çevrelerini düzenledik.

ARMUTLU, ÇİÇEKDAĞI, HARMANCIK VE İNÖNÜ'YE YENİ MAHKEME TEŞKİLATI

Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerimiz, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak bu ilçelerimizde yeni mahkeme teşkilatı kurduk.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz.

Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



GAZİOSMANPAŞA VE İSTANBUL ADLİYELERİNDE DÜZENLEME

Öte yandan Gaziosmanpaşa ve İstanbul Adliyelerinin yargı çevresi yeniden belirlendi.

Eyüpsultan ilçesi, İstanbul Adliyesi yargı çevresinden çıkarılarak Gaziosmanpaşa Adliyesi yargı çevresine dahil edildi.





HANGİ ADLİYE NERELERE BAKACAK?

Gaziosmanpaşa adli yargı ilk derece mahkemelerinin yargı çevresinin Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüsultan ve Sultangazi mülki sınırları olarak belirlendi.

İstanbul Adliyesinin adli yargı ilk derece mahkemelerinin yargı çevresinin Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinin mülki sınırları olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre düzenleme 01.09.2025 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tam haline ulaşmak için tıklayınız.

