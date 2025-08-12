Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü

Son Dakika
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (AA)

Erdoğan Türkiye'nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

