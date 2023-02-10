"Hatay'da baraj patladı" iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA

A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de iddiaların asılsız olduğunu aktardı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kirişci, "Gün içinde 3 kez biraz önce de bir kez daha inceledik" ifadelerine yer verdi. Bakan Kirişçi ayrıca "İncelemeleri yaptık, tehlike arz eden bir durum yok" şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Doğan, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti: "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."