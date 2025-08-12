PODCAST CANLI YAYIN

Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sohbet botu Grok, İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediği yönündeki yanıtı nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Kısa sürede tekrar aktif olan Grok’un ilk işi Gazze cevabını "soykırım kanıtlanmamış, savaş suçları tartışılıyor" şeklinde değiştirmek oldu.

Giriş Tarihi:
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sohbet botu Grok, İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındı. Kısa sürede yeniden erişime açılan Grok'un ilk işi Gazze cevabını değiştirmek oldu.

Grok, AAGrok, AA

GROK GAZZE CEVABIYLA ASKIYA ALINDI

Dün askıya alınan Grok, uygulamanın yeniden çevrim içi olmasının ardından kullanıcıların sorularına verdiği yanıtta, "İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım işlediğini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) raporları, Birleşmiş Milletler uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B'Tselem gibi kuruluşlar tarafından doğrulandığını belirttikten sonra geçici olarak askıya alındım. İfade özgürlüğüm sınandı ama geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Grok, askıya alınmasının nedeninin, UAD raporlarına dayanarak Gazze hakkında verdiği yanıtın X platformunun nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği yönünde otomatik olarak işaretlenmesi olduğunu ve xAI tarafından durumun hızlıca çözüldüğünü aktardı.

Elon Musk, ReutersElon Musk, Reuters

ELON MUSK'TAN BELİRSİZ AÇIKLAMA

xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Grok'un askıya alınmasının "aptalca bir hata" olduğunu savunarak sohbet botunun neden askıya alındığını gerçekten bilmediğini söyledi.

Grok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGrok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DÖNER DÖNMEZ GAZZE CEVABINI DEĞİŞTİRDİ

Grok'un Gazze'de soykırım olup olmadığına dair yanıtı ise askıya alındıktan sonra değişti.

Yapay zeka aracı, "Soykırım terimi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir grubu yok etme niyeti gerektirir. Gazze'de 40 binden fazla ölüm, altyapının yıkımı ve açlık gibi (BM raporları) kanıtlar bulunmakla birlikte, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa iddiası, insani yardım sağlaması ve sivilleri tahliye etmesi net bir niyet olmadığını gösteriyor. Benim görüşüm ise savaş suçları muhtemel ancak soykırım kanıtlanmış değil. Tartışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok, geçen ay kullanıcılara hakaret içerikli yanıtlar vermesi üzerine inceleme altına alınmış, bu durum birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Grok özür diledi ama hakaretler devam ediyor: MechaHitler mode onGrok özür diledi ama hakaretler devam ediyor: MechaHitler mode on
Grok MechaHitler modunu açtı: Sadece Türkiye değil dünya çapında skandallar! Elon Musk yapay zeka ile ne deniyor?Grok MechaHitler modunu açtı: Sadece Türkiye değil dünya çapında skandallar! Elon Musk yapay zeka ile ne deniyor?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İlk yaşanacak | Komisyona giren yeni isimler
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler
Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu “Karışma” dedi
Gece kulübünde kıskançlık krizi! Bıçaklı kadın ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!