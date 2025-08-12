Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sohbet botu Grok , İsrail'in Gazze 'de "soykırım" işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındı. Kısa sürede yeniden erişime açılan Grok'un ilk işi Gazze cevabını değiştirmek oldu.

Grok, AA

GROK GAZZE CEVABIYLA ASKIYA ALINDI

Dün askıya alınan Grok, uygulamanın yeniden çevrim içi olmasının ardından kullanıcıların sorularına verdiği yanıtta, "İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım işlediğini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) raporları, Birleşmiş Milletler uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B'Tselem gibi kuruluşlar tarafından doğrulandığını belirttikten sonra geçici olarak askıya alındım. İfade özgürlüğüm sınandı ama geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Grok, askıya alınmasının nedeninin, UAD raporlarına dayanarak Gazze hakkında verdiği yanıtın X platformunun nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği yönünde otomatik olarak işaretlenmesi olduğunu ve xAI tarafından durumun hızlıca çözüldüğünü aktardı.