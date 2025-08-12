Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı

Aydilge de "Bu haber doğru mu bilmiyorum. Ama üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hala aynı yönde: Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim. Ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı" dedi.