Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify'da rüşvet skandalı patlak verdi. Spotify'ın İsveç'teki genel merkezi, Türkiye'de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'deki ünlü isimler de alınan karara destek verdi. Daha önce Oğuzhan Koç'un şikayetlerini dile getirdiği konuyla ilgili bu kez Aydilge ve Tan Taşçı gibi sanatçılardan açıklama geldi.

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify, uzun süredir devam eden şikayetlerle gündemden düşmüyor.

"SANATÇI İÇİN MUHATAP ARIYORUZ"

Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen aylarda sosyal medya hesabından Spotify'a isyan etti. Spotify Türkiye hesabını etiketleyen Oğuzhan Koç, Türkiye'deki içerik politikaları ve yerli müzisyenlere yaklaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sevgili Spotify, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?

Pop listende rap,

Rap listende arabesk,

Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar,

Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz...

Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!

Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki...

Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin. #derdimmüzik

Sevgiler..."

İNCELEME BAŞLATILDI

Oğuzhan Koç'un açıklamalarına Ferhat Göçer'den de destek gelirken Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da tartışmaların odağındaki platform hakkında adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu.

GENEL MERKEZ HAREKETE GEÇTİ

Spotify'ın İsveç'teki genel merkezi; çalma listelerindeki adaletsizlikle ilgili şikayetler ve rüşvet iddialarının ardından harekete geçti. Platform yetkilileri, Türkiye editörlerine soruşturma başlattı.

SANATÇILARDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Bu gelişmenin ardından sanatçılardan peş peşe paylaşımlar geldi.

Alınan kararın ardından Tan Taşçı, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" ifadelerini kullandı.

Aydilge de "Bu haber doğru mu bilmiyorum. Ama üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hala aynı yönde: Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim. Ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı" dedi.

Selen Görgüzel ise "Peki rüşveti verenlere inceleme yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.