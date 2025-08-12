Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify'da rüşvet skandalı patlak verdi. Spotify'ın İsveç'teki genel merkezi, Türkiye'de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'deki ünlü isimler de alınan karara destek verdi. Daha önce Oğuzhan Koç'un şikayetlerini dile getirdiği konuyla ilgili bu kez Aydilge ve Tan Taşçı gibi sanatçılardan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: