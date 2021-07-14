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    • 14.07.2021 13:53
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    Ravioli nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, tadı damaklarda kalacak Masterchef ravioli tarifi nedir? Gerekli malzemeler…

    Mutfağa meraklı olan izleyiciler tarafından Ravioli nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışması Masterchef her sezon olduğu gibi bu sezon da ilgiyle takip ediliyor ve yapılan lezzetler izleyenler tarafından evlerde deneniyor. Peki Pratik ve lezzetli, tadı damaklarda kalacak Masterchef ravioli tarifi nedir? İtalyan usulü bu lezzet oldukça dikkat çekiyor ve ravioli için gerekli malzemelerin neler olduğu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ravioli nasıl yapılır?

    Ravioli nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, tadı damaklarda kalacak Masterchef ravioli tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin sunuculuğunu üstlendiği Masterchef program TV8 akşam kuşağında ekrana geliyor ve yarışmacıların yaptığı lezzetler dikkat çekiyor, evlerde deneniyor. Peki Ravioli tarifi, malzemeleri nelerdir?

    PRATİK VE LEZZETLİ MASTERCHEF REVİOLİ TARİFİ

    Malzemeler:

    200 gram un
    2 adet yumurta
    1 çay kaşığı tuz
    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    İç harcı;Ispanak
    İstenilen peynir çeşitleri
    Arzuya göre iç malzemeyi istediğiniz şekilde kıyma patates vb. hazırlayabilirsiniz

    Sos;
    1 kaşık tereyağı
    2 adet rendelenmiş domates
    1 kaç dal feslegen veya reyhan
    Tuz

        Yapılışı:

        Evet öncelikle unumuzu bir kaseye eliyoruz. Ortasına yumurtaları kırıyoruz. Yumurtalarımız biraz irice olmalı. çünkü su kullanmıyoruz.
        Birazda tuz ekliyoruz. Sert bir hamur olacak. Ben ilk etapta hamur yoğurma makinasında yaptım daha sonra elde yaklaşık 15 dk pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurdum.
        Makinam bu kadar sert bir hamuru yoğuramadı. Siz de elde yapmalısınız. Hamur sert bir macun kıvamında olacak. Daha sonra 20 dk dinlendiriyoruz.
        Hamur biraz yumuşuyor. 2 eşit parçaya ayırıyoruz. Hamur açma aparatı ile veya elde, mantı hamuru kalınlığında açıyoruz.
        Kesinlikle un kullanmıyoruz. Sadece açtıktan sonra altına yapışmaması için un serpiyoruz.
        İlk hamurumuzun üstüne hazırlanan malzemeleri eşit miktarda ve aralıkta koyuyoruz. Üstüne diğer açtığımız hamuru koyup tırtıklı hamur bıçağı ile kare şeklinde kesiyoruz.
        Ve kaynayan suya biraz tuz ve zeytinyağı ekleyip yaklaşık 10 dk pişiriyoruz. Siz isterseniz daha az yada fazla pişirebilirsiniz.
        Sosu için; bir tavada tereyağını eritiyoruz içine rendelenmiş domates, bir kaç dal reyhan ya da fesleğen ve tuz koyup pişiriyoruz. Pişirip tabağa aldığımız raviolilerin üstüne gezdirip servis ediyoruz
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