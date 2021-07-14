Ravioli nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, tadı damaklarda kalacak Masterchef ravioli tarifi nedir? Gerekli malzemeler…

Yapılışı:

Evet öncelikle unumuzu bir kaseye eliyoruz. Ortasına yumurtaları kırıyoruz. Yumurtalarımız biraz irice olmalı. çünkü su kullanmıyoruz.

Birazda tuz ekliyoruz. Sert bir hamur olacak. Ben ilk etapta hamur yoğurma makinasında yaptım daha sonra elde yaklaşık 15 dk pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurdum.

Makinam bu kadar sert bir hamuru yoğuramadı. Siz de elde yapmalısınız. Hamur sert bir macun kıvamında olacak. Daha sonra 20 dk dinlendiriyoruz.

Hamur biraz yumuşuyor. 2 eşit parçaya ayırıyoruz. Hamur açma aparatı ile veya elde, mantı hamuru kalınlığında açıyoruz.

Kesinlikle un kullanmıyoruz. Sadece açtıktan sonra altına yapışmaması için un serpiyoruz.

İlk hamurumuzun üstüne hazırlanan malzemeleri eşit miktarda ve aralıkta koyuyoruz. Üstüne diğer açtığımız hamuru koyup tırtıklı hamur bıçağı ile kare şeklinde kesiyoruz.

Ve kaynayan suya biraz tuz ve zeytinyağı ekleyip yaklaşık 10 dk pişiriyoruz. Siz isterseniz daha az yada fazla pişirebilirsiniz.

Sosu için; bir tavada tereyağını eritiyoruz içine rendelenmiş domates, bir kaç dal reyhan ya da fesleğen ve tuz koyup pişiriyoruz. Pişirip tabağa aldığımız raviolilerin üstüne gezdirip servis ediyoruz