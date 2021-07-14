Ravioli nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, tadı damaklarda kalacak Masterchef ravioli tarifi nedir? Gerekli malzemeler…

Ravioli nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, tadı damaklarda kalacak Masterchef ravioli tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin sunuculuğunu üstlendiği Masterchef program TV8 akşam kuşağında ekrana geliyor ve yarışmacıların yaptığı lezzetler dikkat çekiyor, evlerde deneniyor. Peki Ravioli tarifi, malzemeleri nelerdir?
PRATİK VE LEZZETLİ MASTERCHEF REVİOLİ TARİFİ
Malzemeler:
200 gram un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı;Ispanak
İstenilen peynir çeşitleri
Arzuya göre iç malzemeyi istediğiniz şekilde kıyma patates vb. hazırlayabilirsiniz
Sos;
1 kaşık tereyağı
2 adet rendelenmiş domates
1 kaç dal feslegen veya reyhan
Tuz