Deprem bölgesindeki baraj, HES ve göletlerin durumu ne? Bakan Kirişçi duyurdu: Gerek havadan gerekse karadan inceleyeceğiz





DEPREM BÖLGESİNDEKİ BARAJ, GÖLET VE HES'LERİN DURUMU

Kirişci, söz konusu 10 ilde 110 baraj, hidroelektrik santral ve 30 da göletten oluşan 140 tesisin bulunduğu bilgisini verdi.

Buralarda da çalışmaları titizlikle yürüttüklerini dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Şu anda özel sektörün de elindeki HES'lerle ilgili de oralarda çalışmalar hızlandı. Onların da 172'ye yakın HES'leri var. Bu çerçevede de buralarda bir sorun yaşanmasın diye incelemelerimiz sürüyor. Belki medyada sıklıkla dile getiriliyor. Atatürk Barajı'yla ilgili bir kaçak olduğu, bir problem olduğu noktasında ben arkadaşlarımızı talimatlandırdım. Bunu 3 kez yapmışlardı. Bugün 4'üncü kez yaptılar. Bu incelemelerinden de çok şükür bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı ama biz bu da yetmez diyoruz. Biz bütün 10 ilimizin içinde yer aldığı bu bölgede bütün barajlarımızı ve göletlerimizi gerek havadan gerekse de karadan inceleyeceğiz ki bunların başında Atatürk Barajı geliyor. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Sultansuyu var, Malatya'da. Sultansuyu'nda bu tahliyeler devam ediyor. Osmaniye'de bir göletimiz var. Orada da yine bu tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü herhangi bir risk oluşturmasın, herhangi bir sorun yaşanmasın istiyoruz. Bu çerçevede inşallah göletlerimiz ve barajlarımızın da başta insanlarımız olmak üzere bu coğrafyada yaşayan varlıklara bir zarar olmadan kontrol altına olmasını sağlamak istiyoruz."

İncelemelerinde Bakan Kirişci'ye, Adana Valisi Süleyman Elban ile diğer ilgililer eşlik etti.

