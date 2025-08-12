Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur

Yıkılan binada eczaneden önce pideci vardı Kurum'a Sındırgı 'da yıkılan bina ile ilgili kolon kesme iddiaları ile TAKVİM'in gündeme getirdiği binanın evveliyatı soruldu. Bakan Murat Kurum , "Yıkılan binayla ilgili bu iddialar var. Başsavcılığımız iddiaları bilirkişi nezdinde detaylı bir şekilde inceliyor" dedi.

Bakan Kurum, Sındırgı'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu





"TAHKİKAT YAPILACAK, VARSA SORUMLU HER TÜRLÜ HESABI SORULACAK"



Depremden önce kolon kesilip kesilmediği ya da fırından kaynaklı zarar görüp görmediğine ilişkin her türlü etütün yapıldığını bildiren Kurum, "Savcılığımız gerekli tahkikatı yapacak ve varsa sorumlularından da her türlü hesabı soracağız. Bina sahibi ve müteahhidine ilişkin zaten Adalet Bakanlığımız bir karar verdi. İncelemelere müteakip gerekli hukuki ve adli soruşturmalar sürecektir." ifadelerini kullandı.





