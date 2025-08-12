Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur

Son Dakika
Sındırgı'da 6.1'lik deprem sonrası yıkılan ve bir kişinin canına mal olan bina ile ilgili tahkikat sürüyor. TAKVİM, afetin ilk saatlerinde binanın evveliyatına ışık tutan belge ve bulguları okurlarına aktarıp "Eczaneden önce pideciydi kolon mu kesildi?" sorusunu sordu. Bugün depremin Z raporunu açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kolon kesme iddialarına ilişkin, "Varsa sorumlularından da her türlü hesabı soracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6.1'lik deprem yaşayan Sındırgı'da son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldıBalıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı

Öte yandan depremde yıkılan ve bir kişinin ölümüne yol açan Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit ve bina sahibi gözaltına alındı.

Balıkesir'deki yıkılan binanın deprem öncesi haliBalıkesir'deki yıkılan binanın deprem öncesi hali


TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ: ECZANEDEN ÖNCE PİDECİYDİ, KOLON MU KESİLDİ?

TAKVİM, depremin ilk dakikalarında bölgedeki kaynaklarından aldığı bilgiyi okurlarına aktarıp yıkılan binanın giriş katında eczaneden önce pidecinin bulunduğunu yazdı.

Binanın yıkılmadan öncesi görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Yıkılan binada eczaneden önce pideci vardıYıkılan binada eczaneden önce pideci vardı

Kurum'a Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili kolon kesme iddiaları ile TAKVİM'in gündeme getirdiği binanın evveliyatı soruldu.

Bakan Murat Kurum, "Yıkılan binayla ilgili bu iddialar var. Başsavcılığımız iddiaları bilirkişi nezdinde detaylı bir şekilde inceliyor" dedi.

Bakan Kurum, Sındırgı'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulunduBakan Kurum, Sındırgı'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu


"TAHKİKAT YAPILACAK, VARSA SORUMLU HER TÜRLÜ HESABI SORULACAK"

Depremden önce kolon kesilip kesilmediği ya da fırından kaynaklı zarar görüp görmediğine ilişkin her türlü etütün yapıldığını bildiren Kurum, "Savcılığımız gerekli tahkikatı yapacak ve varsa sorumlularından da her türlü hesabı soracağız. Bina sahibi ve müteahhidine ilişkin zaten Adalet Bakanlığımız bir karar verdi. İncelemelere müteakip gerekli hukuki ve adli soruşturmalar sürecektir." ifadelerini kullandı.


