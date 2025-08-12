Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6.1'lik deprem yaşayan Sındırgı'da son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan depremde yıkılan ve bir kişinin ölümüne yol açan Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili tahkikat devam ediyor.
Başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit ve bina sahibi gözaltına alındı.
TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ: ECZANEDEN ÖNCE PİDECİYDİ, KOLON MU KESİLDİ?
TAKVİM, depremin ilk dakikalarında bölgedeki kaynaklarından aldığı bilgiyi okurlarına aktarıp yıkılan binanın giriş katında eczaneden önce pidecinin bulunduğunu yazdı.
Binanın yıkılmadan öncesi görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.