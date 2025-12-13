PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” hedefini sabote eden YPG/SDG'nin oyalama taktikleri ve İsrail’in bölgedeki kışkırtıcı rolü devletin en üst kademesince açıkça ortaya konurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de sürece takoz olacak nitelikte bir çıkış geldi. YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel, "Suriye’de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefinin önündeki takoz, Suriye'de PKK/YPG'nin sergilediği oyalama taktikleri ve İsrail'in bölgede artan müdahaleleri olarak öne çıkıyor.

TAKVİM'in aylardır dikkat çektiği bu gerçek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile 'Kasad'ın (SDG) açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil." ifadeleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyorTakvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor

Benzer bir açıklama da MSB'den geldi. MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

ÖZGÜR ÖZEL İSRAİL VE YPG İLE AYNI NOKTADA BULUŞTU!
Türkiye'nin duruşunun aksine CHP Genel Başkan Özgür Özel İsrail ve YPG ile benzer bir çıkış yaptı.

Özgür Özel katıldığı İlke TV isimli kanalda kendisine yöneltilen Terörsüz Türkiye ve Suriye'deki 10 Mart Mutabakatı ile ilgili soruya yanıt verdi.

SDG DAHA GÜÇLÜ ÇIKIŞI: KİM KİME KATILSIN ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ
YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel "Çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SDG'nin Suriye ordusundan daha güçlü olduğunu kastederek, "Suriye'de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor yani öyle bir durum ortada birincisi. İkincisi efendim orada bir yapı var ayrılsınlar tek tek gidip buraya katılsınlar falan çocuk mu kandırıyorsunuz." dedi.

SDG'ye yönelik "bireysel entegrasyon sağlansın" çağrılarını eleştiren ve "Sahadaki gerçeklik" savunması yapan Özel, "İsterseniz 'SDG dağıtılsın, bayrak indirsin, kabul etmiyoruz; olmazsa operasyon' dersiniz. Bu bir tercihtir, açıkça söylenir. Ama bir yandan bunu deyip, diğer yandan sahadaki gerçekliği yok sayarak konuşmak tutarlı değildir." iddiasında bulundu.

SDG'DEN ÖNCE MUTABAKAT SONRA İSRAİL'İN GAZIYLA MANEVRA
10 Mart'ta Şam'la mutabakat imzalayan YPG, anlaşmanın gereğini yerine getirmiyor. YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer YPG elebaşları, çeşitli manevralarla Suriye devletine entegre olmaktan kaçıyor. Örgüt, elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Şam yönetimine devretmeyi reddediyor.

Bir dönem "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet" açıklamaları yapan Abdi Şahin, İsrail'den aldığı destekle bu söylemini değiştirerek "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep etmeye başladı. İsrail basınında boy gösteren Abdi, Şam'a yönelik meydan okuyan açıklamalar bile yaptı.

İşte 8 maddelik 10 Mart anlaşma:

1- Dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım ve temsil haklarının yetki ve sorumluluk temelinde garanti altına alınması.

2- Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır.

3- Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes

4- Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi.

5- Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

6- Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek.

7- Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıları, nefret söylemlerini ve nifak yayma girişimlerini reddediyoruz.

8 - Yürütme Komiteleri, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

MSBden SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!MSBden SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!

Başkan Erdoğanın kılıç uyarısı SDGden çok CHPyi zıplattı! İsrailin sesi Namık Tan... Suriyede siyonistlerle aynı çizgideBaşkan Erdoğanın kılıç uyarısı SDGden çok CHPyi zıplattı! İsrailin sesi Namık Tan... Suriyede siyonistlerle aynı çizgide

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı: Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Reklam yapıldı çivi bile çakılmadı! İBB'nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş