Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz

TAKVİM'in aylardır dikkat çektiği bu gerçek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile 'Kasad'ın (SDG) açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil." ifadeleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

"SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

Benzer bir açıklama da MSB'den geldi. MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖZGÜR ÖZEL İSRAİL VE YPG İLE AYNI NOKTADA BULUŞTU!

Türkiye'nin duruşunun aksine CHP Genel Başkan Özgür Özel İsrail ve YPG ile benzer bir çıkış yaptı.

Özgür Özel katıldığı İlke TV isimli kanalda kendisine yöneltilen Terörsüz Türkiye ve Suriye'deki 10 Mart Mutabakatı ile ilgili soruya yanıt verdi.

SDG DAHA GÜÇLÜ ÇIKIŞI: KİM KİME KATILSIN ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ

YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel "Çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SDG'nin Suriye ordusundan daha güçlü olduğunu kastederek, "Suriye'de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor yani öyle bir durum ortada birincisi. İkincisi efendim orada bir yapı var ayrılsınlar tek tek gidip buraya katılsınlar falan çocuk mu kandırıyorsunuz." dedi.

SDG'ye yönelik "bireysel entegrasyon sağlansın" çağrılarını eleştiren ve "Sahadaki gerçeklik" savunması yapan Özel, "İsterseniz 'SDG dağıtılsın, bayrak indirsin, kabul etmiyoruz; olmazsa operasyon' dersiniz. Bu bir tercihtir, açıkça söylenir. Ama bir yandan bunu deyip, diğer yandan sahadaki gerçekliği yok sayarak konuşmak tutarlı değildir." iddiasında bulundu.