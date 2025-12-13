Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” hedefini sabote eden YPG/SDG'nin oyalama taktikleri ve İsrail’in bölgedeki kışkırtıcı rolü devletin en üst kademesince açıkça ortaya konurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de sürece takoz olacak nitelikte bir çıkış geldi. YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel, "Suriye’de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefinin önündeki takoz, Suriye'de PKK/YPG'nin sergilediği oyalama taktikleri ve İsrail'in bölgede artan müdahaleleri olarak öne çıkıyor.
TAKVİM'in aylardır dikkat çektiği bu gerçek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile 'Kasad'ın (SDG) açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil." ifadeleriyle bir kez daha ortaya çıktı.
Benzer bir açıklama da MSB'den geldi. MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."
ÖZGÜR ÖZEL İSRAİL VE YPG İLE AYNI NOKTADA BULUŞTU!
Türkiye'nin duruşunun aksine CHP Genel Başkan Özgür Özel İsrail ve YPG ile benzer bir çıkış yaptı.
Özgür Özel katıldığı İlke TV isimli kanalda kendisine yöneltilen Terörsüz Türkiye ve Suriye'deki 10 Mart Mutabakatı ile ilgili soruya yanıt verdi.
SDG DAHA GÜÇLÜ ÇIKIŞI: KİM KİME KATILSIN ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ
YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel "Çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
SDG'nin Suriye ordusundan daha güçlü olduğunu kastederek, "Suriye'de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor yani öyle bir durum ortada birincisi. İkincisi efendim orada bir yapı var ayrılsınlar tek tek gidip buraya katılsınlar falan çocuk mu kandırıyorsunuz." dedi.
SDG'ye yönelik "bireysel entegrasyon sağlansın" çağrılarını eleştiren ve "Sahadaki gerçeklik" savunması yapan Özel, "İsterseniz 'SDG dağıtılsın, bayrak indirsin, kabul etmiyoruz; olmazsa operasyon' dersiniz. Bu bir tercihtir, açıkça söylenir. Ama bir yandan bunu deyip, diğer yandan sahadaki gerçekliği yok sayarak konuşmak tutarlı değildir." iddiasında bulundu.
SDG'DEN ÖNCE MUTABAKAT SONRA İSRAİL'İN GAZIYLA MANEVRA
10 Mart'ta Şam'la mutabakat imzalayan YPG, anlaşmanın gereğini yerine getirmiyor. YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer YPG elebaşları, çeşitli manevralarla Suriye devletine entegre olmaktan kaçıyor. Örgüt, elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Şam yönetimine devretmeyi reddediyor.
Bir dönem "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet" açıklamaları yapan Abdi Şahin, İsrail'den aldığı destekle bu söylemini değiştirerek "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep etmeye başladı. İsrail basınında boy gösteren Abdi, Şam'a yönelik meydan okuyan açıklamalar bile yaptı.
İşte 8 maddelik 10 Mart anlaşma:
1- Dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım ve temsil haklarının yetki ve sorumluluk temelinde garanti altına alınması.
2- Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır.
3- Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes
4- Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi.
5- Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.
6- Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek.
7- Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıları, nefret söylemlerini ve nifak yayma girişimlerini reddediyoruz.
8 - Yürütme Komiteleri, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.