Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı

Futbolda bahis ve şike iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden olan Mert Hakan Yandaş'ın da arasında olduğu bazı futbolcuların telefonlarında yapılan incelemelerde, yasa ışı sanal kumar oyunları tespit edildi:

Sabah'tan Mustafa Sait Özcan'ın haberine göre, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cep telefonunda, "Sweet bonanza" isimli sanal kumar oyununu oynadığına dair resimlere rastlandı.

Abdulsamet Burak



'DEDE 100X ATTI'

Kayserisporlu futbolcu Abdulsamet Burak'ın dijital materyallerinde 4 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesine girdiği, "Dede 100x attı sonra bir oyunum var wanted ona girdim. Spin aldım. O da 17 verdi bir şeyler oldu" şeklinde mesajlaşmalarda bulunduğu belirlendi.