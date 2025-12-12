Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam

AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM Karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gole ulaşan genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk oyuncular arasında önemli bir yere adını yazdırdı.



Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakalayarak 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bu başarı, hem oyuncu hem de Fenerbahçe adına Avrupa arenasındaki en dikkat çekici bireysel performanslardan biri olarak öne çıktı.

ASENSIO'NUN KAS KABUSU Fenerbahçe'de kas sakatlığı nedeniyle Brann maçında forma giyemeyen Marco Asensio, futbol kariyerinde 6. kez kas sakatlığı yaşadı.



Sarı-lacivertlilere, bu sezon oynadığı 16 maçta 6 gol, 3 asistle büyük bir katkı sağlayan 'El Matador' lakaplı İspanyol 10 numara, Fenerbahçe'de ilk kez sakatlık yaşadı.



29 yaşındaki yıldız, daha önce çeşitli dönemlerde Paris Saint-Germain'de 1, İspanyol devi Real Madrid'de ise toplamda 4 kez kas sakatlığı nedeniyle saha dışında kalmıştı.

LIVAKOVIC'TEN FLAŞ HAREKET Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde Hırvatistan'a geri dönecek.

