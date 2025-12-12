Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri orta saha transferiydi. Kanarya, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan isimle anlaşma sağladı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya geldi.
Brann Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin ilk golünü, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Brann'da Eivind Helland, 18. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
TALISCA'DAN HAT-TRICK
36. dakikada Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Talisca farkı 3'e çıkaran golü attı.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 2. yarıda Anderson Talisca bir kez daha sahneye çıktı. Brezilyalı attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 4-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Fenerbahçe oldu.
11. SIRAYA YÜKSELDİK
Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde 2 maç sonra kazanan ve 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 11'e yükselterek 11. sıraya yerleşti.
Avrupa Ligi'dne galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brann ise 8 puanda kaldı ve 22. sırada konumlandı.
Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk edecek. Brann ise Midtjylland'ı ağırlayacak.
AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM
Karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gole ulaşan genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk oyuncular arasında önemli bir yere adını yazdırdı.
Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakalayarak 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bu başarı, hem oyuncu hem de Fenerbahçe adına Avrupa arenasındaki en dikkat çekici bireysel performanslardan biri olarak öne çıktı.
ASENSIO'NUN KAS KABUSU
Fenerbahçe'de kas sakatlığı nedeniyle Brann maçında forma giyemeyen Marco Asensio, futbol kariyerinde 6. kez kas sakatlığı yaşadı.
Sarı-lacivertlilere, bu sezon oynadığı 16 maçta 6 gol, 3 asistle büyük bir katkı sağlayan 'El Matador' lakaplı İspanyol 10 numara, Fenerbahçe'de ilk kez sakatlık yaşadı.
29 yaşındaki yıldız, daha önce çeşitli dönemlerde Paris Saint-Germain'de 1, İspanyol devi Real Madrid'de ise toplamda 4 kez kas sakatlığı nedeniyle saha dışında kalmıştı.
LIVAKOVIC'TEN FLAŞ HAREKET
Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde Hırvatistan'a geri dönecek.
Hırvatistan'tan Nacional'ın haberine göre; Hırvat milli kaleci, Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban ve teknik direktör Mario Kovacevic ile transfer için anlaşma sağladı.
Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in de Dünya Kupası öncesi, en iyi kalecisinin bu anlaşmasından mutlu olduğu belirtildi.
Livakovic'in de kendisine sezon başında forma şansı vermeyen Girona'da bu nedenle son dönemlerde oynamadığı ve Dinamo Zagreb transferinin iptal olmasını istemediği kaydedildi.
Sezon başında Fenerbahçe ile resmi maçlara çıkan Livakovic, Girona için oynaması halinde FIFA kuralları gereği Dinamo Zagreb forması giyemeyecekti.
Girona teknik direktörü Michel, Livakovic için "Dominik Livakovic gitmek istiyor. Burada oynamak istemiyor, önceliği Dünya Kupası. Gazzaniga hasta olmasına rağmen oynamak zorunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bu durumdan dolayı çok kızgınım." ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ'A MAESTRO ÇALIMI
Transfer hareketliliğini sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviyeyi Süper Lig'den yapacak.
Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın da istediği Alanyaspor forması giyen Maestro ile anlaşma sağladı.
Kanarya, Akdeniz ekibi ile de pazarlıkları sürdürürken, ortak noktada buluşulması halinde ara transfer dönemindeki ilk imzasını attırmış olacak.