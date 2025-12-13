PODCAST CANLI YAYIN

Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu

Son dakika: Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet itirafı geldi. Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, "Güllü'yü kızı itti" diyerek cinayeti itiraf etti. İtiraf sonrası Tuğyan'ın avukatı davadan çekilirken Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme”suçundan tutuklandı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sis perdesi aralandı...

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti ve "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" dedi.

Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleriGüllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

CİNAYET İTİRAFI GELDİ
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın arkadaşı Sultan, cinayeti itiraf etti. Sultan Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini söyledi.

Güllü ve TuğyanGüllü ve Tuğyan

Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

SULTAN NEDEN SUSTUĞUNU AÇIKLADI
Öte yandan Sultan'ın emniyet ifadesinde "Benim başıma bir şey gelirse seni de yakarım" denilmesi üzerine korktuğu ve tehdit edildiği için sustuğu öğrenildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan.Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ
Annesi Güllü'yü kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu ve davadan çekiliyoruz." dedi.

"DOSYADA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"
Avukatların açıklaması şu şekilde:

Dosyada halen kısıtlılık kararı var. Dosyada en ufak bir şüphe sezdiğimiz an dosyayı bırakacağımızı söylemiştik. Rahmetli Güllü'nün manevi mirası göz önünde bulundurularak Tuğyan hanım yönünden dosyadan çekilme kararı verdik. Bu Tuğyan hanımın suçlu olduğunu da suçsuz olduğunu da göstermiyor. Bizim açımızdan Tuğyan hanım nezdinde yeterli şüphe oluşmuştur. Dolayısıyla biz Tuğyan hanımın vekilliğinden çekiliyoruz.

Sultan Nur UluSultan Nur Ulu

SULTAN NUR ULU, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcı tarafından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde evine götürüldü

Güllü'nün kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi. (İHA)Güllü'nün kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi. (İHA)

TUĞYAN ADLİYEYE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ
Adliyeye götürülen Tuğyan, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna "Hayır. Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" dedi.

Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN TUTUKLANDI
Şarkıcı Güllü'nün 6'ncı kattaki evinden düşerek ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ulu'nun babası Arif Ulu, evlerinde kaldıkları T.Y. ve şoför olarak bilinen şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BABA PLANIN ÇÖKÜŞÜ
Öte yandan Yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanan Gülter ile arkadaşının firar planının perde arkası da ortaya çıktı.

İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olup bitenleri babası Arif Ulu'ya anlattı. Arif Ulu da olası bir gözaltı ihtimaline karşın Gürcistan üzerinden gerçekleşecek kaçışı organize etti ve göçmen kaçakçıları ile görüşüp için girişimlerde bulundu. Ulu, bu süreçte adım adım takip edildi.

TUĞYAN'IN BOY ÖLÇÜSÜ ALINDI
Bilirkişi heyeti, Güllü'nün düştüğü camın önünde inceleme yaptı. Kızı Tuğyan'ın boy ölçüsünün de alındığı ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın boy ölçüsünün de alındığı ortaya çıktı.Güllü'nün kızı Tuğyan'ın boy ölçüsünün de alındığı ortaya çıktı.

"SULTAN CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ" DEMİŞTİ
Yaşanan gelişmenin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini öne sürdü.

Ferdi Aydın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Tuğyan ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş ilk benden duyun" dedi.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”

Güllünün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyanın kan donduran planı: Atacağım şimdi seniGüllünün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyanın kan donduran planı: Atacağım şimdi seni

