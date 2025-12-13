SULTAN NEDEN SUSTUĞUNU AÇIKLADI

Öte yandan Sultan'ın emniyet ifadesinde "Benim başıma bir şey gelirse seni de yakarım" denilmesi üzerine korktuğu ve tehdit edildiği için sustuğu öğrenildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Annesi Güllü'yü kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu ve davadan çekiliyoruz." dedi.

"DOSYADA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"

Avukatların açıklaması şu şekilde:

Dosyada halen kısıtlılık kararı var. Dosyada en ufak bir şüphe sezdiğimiz an dosyayı bırakacağımızı söylemiştik. Rahmetli Güllü'nün manevi mirası göz önünde bulundurularak Tuğyan hanım yönünden dosyadan çekilme kararı verdik. Bu Tuğyan hanımın suçlu olduğunu da suçsuz olduğunu da göstermiyor. Bizim açımızdan Tuğyan hanım nezdinde yeterli şüphe oluşmuştur. Dolayısıyla biz Tuğyan hanımın vekilliğinden çekiliyoruz.