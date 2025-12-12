Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?

Türk lirası (AA) REFAH PAYI OLUR MU? Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde de hesabında görecek. Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak bu zam oranının belli olmasının ardından, taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında yaklaşık 6.5 puanlık bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentileri bulunuyor.

Türk lirası (AA)



TABAN AYLIK ARTAR MI?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da Ocak itibariyle yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde .. artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 978 liraya yükselecek. Yüzde 12.28'lik artış halinde de taban aylık 18 bin 954 liraya çıkacak.