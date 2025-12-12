Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2025 enflasyonu yüzde 31.17 olarak tahmin edildi. Peki buna göre SSK Bağ-Kur emeklileri yeni yıla ne kadarlık zamla başlayacak? İşte detayları...
Milyonların heyecanla beklediği Ocak zammı için artık son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2025'in ikinci 6 aylık döneminin enflasyon verisine ilişkin son ipucu geldi.
Şu ana kadar bu 6 aylık verinin 5'i belli olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 11.2 çıkmıştı. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.2 zam oluşurken, geriye sadece Aralık enflasyonu kalmıştı.
İŞTE ZAM ORANI
Bu veri beklenirken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerle yapılan ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.17 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.42'yi bulacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım ayı verisinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın 2025 enflasyonu için tahmin aralığının alt bandı da yüzde 31 olmuştu. Eğer 2025 yılı yüzde 31 enflasyon ile kapatılırsa 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 12.28 çıkacak. Bu durumda emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 12.28 artış yansıtılacak.
REFAH PAYI OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde de hesabında görecek. Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak bu zam oranının belli olmasının ardından, taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında yaklaşık 6.5 puanlık bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentileri bulunuyor.
TABAN AYLIK ARTAR MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da Ocak itibariyle yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde .. artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 978 liraya yükselecek. Yüzde 12.28'lik artış halinde de taban aylık 18 bin 954 liraya çıkacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 16.881
% 12.42 ZAMLI: 18.978
MEVCUT: 17.000
% 12.42 ZAMLI: 19.111
MEVCUT: 17.500
% 12.42 ZAMLI: 19.674
MEVCUT: 18.000
% 12.42 ZAMLI: 20.236
MEVCUT: 19.000
% 12.42 ZAMLI: 21.360
MEVCUT: 20.000
% 12.42 ZAMLI: 22.484
MEVCUT: 21.000
% 12.42 ZAMLI: 23.608
MEVCUT: 22.000
% 12.42 ZAMLI: 24.732
MEVCUT: 23.000
% 12.42 ZAMLI: 25.857
MEVCUT: 24.000
% 12.42 ZAMLI: 26.981
MEVCUT: 25.000
% 12.42 ZAMLI: 28.105
MEVCUT: 26.000
% 12.42 ZAMLI: 29.229
MEVCUT: 27.000
% 12.42 ZAMLI: 30.353
MEVCUT: 28.000
% 12.42 ZAMLI: 31.478
MEVCUT: 29.000
% 12.42 ZAMLI: 32.602
MEVCUT: 30.000
% 12.42 ZAMLI: 33.726
MEVCUT: 31.000
% 12.42 ZAMLI: 34.850
MEVCUT: 32.000
% 12.42 ZAMLI: 35.974
MEVCUT: 33.000
% 12.42 ZAMLI: 37.099
MEVCUT: 34.000
% 12.42 ZAMLI: 38.223
MEVCUT: 35.000
% 12.42 ZAMLI: 39.347
MEVCUT: 36.000
% 12.42 ZAMLI: 40.471
MEVCUT: 37.000
% 12.42 ZAMLI: 41.595
MEVCUT: 38.000
% 12.42 ZAMLI: 42.720
MEVCUT: 39.000
% 12.42 ZAMLI: 43.844
MEVCUT: 40.000
% 12.42 ZAMLI: 44.968
MEVCUT: 41.000
% 12.42 ZAMLI: 46.092
MEVCUT: 42.000
% 12.42 ZAMLI: 47.216
MEVCUT: 43.000
% 12.42 ZAMLI: 48.341
MEVCUT: 44.000
% 12.42 ZAMLI: 49.465
MEVCUT: 45.000
% 12.42 ZAMLI: 50.589
MEVCUT: 46.000
% 12.42 ZAMLI: 51.713
MEVCUT: 47.000
% 12.42 ZAMLI: 52.837
MEVCUT: 48.000
% 12.42 ZAMLI: 53.962
MEVCUT: 49.000
% 12.42 ZAMLI: 55.086
MEVCUT: 50.000
% 12.42 ZAMLI: 56.210
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.