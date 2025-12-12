MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MSB’den SDG’ye net mesaj: Zaman kazanma çabaları boşuna

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN ENTEGRASYONU



Toplantının soru-cevap bölümünde ise SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin, "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yapılan açıklamalarda şunlar kaydedildi:

Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir.

SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir.

TSK'NIN GÖRÜNTÜLERE YANSIYAN SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİĞİ



Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir.