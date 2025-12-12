Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi! Aşkabat'ta A Haber'e özel açıklama: Detaylar uçakta

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi (AA)

Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halindeler, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli sorunlar yok. Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlülüğü, üçüncü ülkelerin baskısıyla başa çıkma imkanı sunuyor. Putin'in Türkiye'ye ziyareti mümkün olduğunda düzenlenecek, mevcut bir davet var. Putin ve Erdoğan, Avrupalıların Rus varlıklarını ele geçirme girişimlerinin uluslararası finansal sistem ilkelerini bozacağı konusunda anlaştı. Türkiye, Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Santralini faaliyete geçirmeyi bekliyor

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin zirvesi ile ilgili yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Putin'i Türkiye'ye davet ettiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

RUSYA İÇİN 2 KRİTİK KONU MASADA Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmede iki liderin Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının masaya yatırıldığını ifade etti.

Kremlin'den yapılan açılamaya göre Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesi 40 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ikili zirveler öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

KİMLER KATILDI? Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Putin görüşmesinin ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, uçakta yapacağı röportajı işaret etti.

Başkan Erdoğan ile Putin 24 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.