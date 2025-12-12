MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etti. Bahçeli heyeti kapıda karşıladı. Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhasıydı. İmralı Heyeti ve Bahçeli, görüşme sonrası ortak açıklama yaparken Pervin Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini bildirdi. Bahçeli ise, "Her cümlesine imzamı atarım" diyerek Buldan'a destek verdi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol siyasi parti turuna çıktı. Saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen heyet saat 14.00'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
''Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz''
BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kapıda karşıladı. Görüşme sonrası İmralı Heyeti ve Bahçeli açıklamalarda bulundu.
YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ
Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Pervin Buldan, "Görüş alışverişinde bulunduk. Çok kıymetli ve değerli bir görüşmeydi. Yeni bir aşama geçildi. İkinci aşamada yasal ve hukuki bir düzenlemeye ihtiyaç var, bu barış yasası olmalıdır. Beklediklerimizi sayın Bahçeli ile paylaştık." dedi.
Buldan yaptığı açıklamaya değinen Bahçeli, "Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullandı.
MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu
GELİNEN SON AŞAMA VE RAPOR SÜRECİ MASADA
Meclis'teki görüşmede ana gündem Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Bilindiği üzere DEM Heyeti geride bıraktığımız hafta 10. kez İmralı'ya gitmiş, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la bir araya gelmişti.
İmralı Heyeti - Bahçeli görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırıldı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU GELİYOR
Terörsüz Türkiye sürecinde rapor aşamasına geçiliyor...
MHP, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.
ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.
Yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var.
Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı.
Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu.
Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır."