"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Medyadaki karanlık ağ deşifre ediliyor… Habertürk’ün eski ve yeni ekran yüzlerinin merkezinde bulunduğu “uyuşturucu” ve “grup seks” iddiaları sonrası eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Ersoy'un ardından Mahzen Medya sahibi ve Ersoy’un 5. Gece programının yapımcısı Tolga Aykut gözaltına alındı. Ersoy'un ifadesinde "Barcelona'da görüştüm" dediği tutuklu avukat Rezan Epözdemir ve gözaltına alınan Tolga Aykut ile aynı kareye girdiği de görüldü.
Medyada uyuşturucu, kara para, gayriahlaki ilişkiler ve gizli görüşmelerle örülü karanlık ağ bir bir çözülüyor.
Merkezinde eski ve yeni Habertürk ekran yüzlerinin bulunduğu yapıya yönelik soruşturmada, "uyuşturucu" ve "grup seks" iddiaları gündemi sarsarken tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ifadeleri yeni bir boyut daha ekledi.
Ersoy "uyuşturucu" iddialarını reddederken ismi geçen bazı spikerle ile flört ettiğini bazılarının evine gittiğini kabul etti. Dikkat çeken beyanlarından biri ise tutuklu avukat Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüğünü söylemesi oldu.
Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan "uyuşturucu madde bulundurmak", "kullanmak" ve "kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamalarıyla tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde Ersoy'un bir yapı kurduğu ve ilişkiler üzerinden maddi çıkar sağladığı iddia edildi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR: MAHZEN MEDYA SAHİBİ TOLGA AYKUT GÖZALTINDA
Soruşturmanın seyri bugün yeni bir gelişmeyle daha genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mahzen Medya CEO'su ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut gözaltına alındı.
MEHMET AKİF ERSOY'UN "GECE" YAPIMCISI ÇIKTI
Aykut'un, Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki 5. Gece programının yapımcısı olduğu öğrenildi.
Üstelik ortaya çıkan bir karede, Tolga Aykut'un Mehmet Akif Ersoy ve tutuklu avukat Rezan Epözdemir ile bir balıkçıda aynı masada oturduğu görüldü.
BARCELONA'DAKİ GÖRÜŞME
Ersoy'un ifadesinde geçen "Barcelona'da Rezan Epözdemir'le görüştüm" itirafı da dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Ersoy ifadesinde, "Barcelona'ya Ahmet Göçmez'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile görüşmüş Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı." dedi.
Söz konusu görüşmede nelerin konuşulduğu ise büyük bir soru işareti. Soruşturma birimleri bu teması özel olarak inceliyor.
REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLU
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı dosyada "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ve "siyasal-askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Epözdemir, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından yalnızca "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarına yönelik tutuklama talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Gözaltındaki Tolga Aykut'un jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve ifadelerle daha da derinleşeceği değerlendiriliyor.