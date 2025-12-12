BARCELONA'DAKİ GÖRÜŞME Ersoy'un ifadesinde geçen "Barcelona'da Rezan Epözdemir'le görüştüm" itirafı da dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Üstelik ortaya çıkan bir karede, Tolga Aykut 'un Mehmet Akif Ersoy ve tutuklu avukat Rezan Epözdemir ile bir balıkçıda aynı masada oturduğu görüldü.

Ersoy ifadesinde, "Barcelona'ya Ahmet Göçmez'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile görüşmüş Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı." dedi.

Söz konusu görüşmede nelerin konuşulduğu ise büyük bir soru işareti. Soruşturma birimleri bu teması özel olarak inceliyor.

REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLU Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı dosyada "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ve "siyasal-askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Epözdemir, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından yalnızca "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarına yönelik tutuklama talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Gözaltındaki Tolga Aykut'un jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve ifadelerle daha da derinleşeceği değerlendiriliyor.