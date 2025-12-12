PODCAST CANLI YAYIN

Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş

"Hayat Bilgisi" dizisindeki Barbie Gamze rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Saçlarını yeniden sarıya çevirip uzatan oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı. Bir takipçisi "Eski güzellik geri gelmiş" derken bir başkası "22 sene önceki Barbie'den farkınız kalmamış" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş

2003-2006 yıllarında yayınlanan "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen İpek Erdem, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme oturdu.

Barbie Gamze Geri Döndü

Erdem, bir süre siyah kullandığı saçlarını yeniden sarıya çevirerek eski tarzına dönüş yaptı. Uzattığı saçları ve doğal makyajıyla kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçilerinden Yorum Yağdı

Erdem'in yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları, yorumlarda nostalji rüzgarı estirdi. "Eski güzellik geri gelmiş", "Uzun saçlara bayıldım", "22 sene önceki Barbie'den farkınız kalmamış" gibi yorumlar, oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan gönderisinin altında öne çıkan ifadeler oldu.

Aradan yıllar geçmesine rağmen "Hayat Bilgisi"nin karakterleri hala unutulmazlığını korurken, İpek Erdem'in son hali de izleyenlerde geçmişe dönüş etkisi yarattı.

İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Demet Şener

Demet Şener

Demet Şener

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın

Pınar Aydın

Pınar Aydın

Pınar Aydın

İpek Erdem

İpek Erdem

İpek Erdem

Uğur Pektaş

Uğur Pektaş

Uğur Pektaş

Gökhan Özen

Gökhan Özen

Esra Ceyhan

Esra Ceyhan

Hülya Avşar

Hülya Avşar

Özcan Deniz

Özcan Deniz

Emrah

Emrah

Emrah

Alişan

Alişan

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Pınar Altuğ

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Cansu Dere

Cansu Dere

Cansu Dere

Seda Sayan

Seda Sayan

Seda Sayan

Tülin Şahin

Tülin Şahin

Tülin Şahin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi! Aşkabat'ta A Haber'e özel açıklama: Detaylar uçakta
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
D&R
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
D&R
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Türkiye'nin en uzunu: TAYFUN'dan tam isabet!
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
30 yıl önce kaybolan Emine için şok iddialar! Tespih makinesi detayı okları üvey babaya yöneltti
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Deri dokusu, kanatlı eti, böbrek, kalp! Bakanlıktan yeni liste: İşte gıdaya hile karıştıran ünlü markalar
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş