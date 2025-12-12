Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş
"Hayat Bilgisi" dizisindeki Barbie Gamze rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Saçlarını yeniden sarıya çevirip uzatan oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı. Bir takipçisi "Eski güzellik geri gelmiş" derken bir başkası "22 sene önceki Barbie'den farkınız kalmamış" ifadelerini kullandı.
2003-2006 yıllarında yayınlanan "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen İpek Erdem, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme oturdu.
Barbie Gamze Geri Döndü
Erdem, bir süre siyah kullandığı saçlarını yeniden sarıya çevirerek eski tarzına dönüş yaptı. Uzattığı saçları ve doğal makyajıyla kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Takipçilerinden Yorum Yağdı
Erdem'in yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları, yorumlarda nostalji rüzgarı estirdi. "Eski güzellik geri gelmiş", "Uzun saçlara bayıldım", "22 sene önceki Barbie'den farkınız kalmamış" gibi yorumlar, oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan gönderisinin altında öne çıkan ifadeler oldu.
Aradan yıllar geçmesine rağmen "Hayat Bilgisi"nin karakterleri hala unutulmazlığını korurken, İpek Erdem'in son hali de izleyenlerde geçmişe dönüş etkisi yarattı.
İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
