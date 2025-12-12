Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş

2003-2006 yıllarında yayınlanan " Hayat Bilgisi " dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen İpek Erdem , sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme oturdu.

Barbie Gamze Geri Döndü

Erdem, bir süre siyah kullandığı saçlarını yeniden sarıya çevirerek eski tarzına dönüş yaptı. Uzattığı saçları ve doğal makyajıyla kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.