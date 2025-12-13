PODCAST CANLI YAYIN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsrail ve YPG ile aynı noktada buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsrail ve YPG ile aynı noktada buluştu

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” hedefini sabote eden YPG/SDG'nin oyalama taktikleri ve İsrail’in bölgedeki kışkırtıcı rolü devletin en üst kademesince açıkça ortaya konurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de sürece takoz olacak nitelikte bir çıkış geldi. YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel, "Suriye’de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle