CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsrail ve YPG ile aynı noktada buluştu

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” hedefini sabote eden YPG/SDG'nin oyalama taktikleri ve İsrail’in bölgedeki kışkırtıcı rolü devletin en üst kademesince açıkça ortaya konurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de sürece takoz olacak nitelikte bir çıkış geldi. YPG/SDG'nin Suriye'ye entegresini hedefleyen mutabakata karşı çıkan Özgür Özel, "Suriye’de o içine katılsın dedikleri ordudan çok daha büyük bir silahlı güç var. Kim kime katılıyor çocuk mu kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.