Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı beklenirken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il tahminler...
Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:13