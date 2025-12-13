Kadraj Galeri Kadraj İkon Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu

Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı beklenirken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il tahminler...

Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:13
MGM, kuvvetli kar beklentisi nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte kar yağışı ve sağanak yağmur etkisine alacak iller…

SARI KODLU KAR VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı alarmı verdi.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere iç ve doğu bölgelerde pus ve sis oluşması beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN HAFTA SONU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutluluk artarken, bazı bölgelerde yağış etkisini gösterecek.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Marmara'nın doğusu, Karadeniz genelinde ile birlikte Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari'de karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.

SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleriyle iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.