Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu

SARI KODLU KAR VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı alarmı verdi.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere iç ve doğu bölgelerde pus ve sis oluşması beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor.