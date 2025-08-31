PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide

CHP'li Namık Tan, Ankara'nın Şam eksenli adımlarını hedef alıp İsrail-YPG çizgisinde hareket ediyor. Süleymaniye'de PYD elebaşı Salih Müslim'le aynı konferansta bir araya gelip YPG'ye "eşit ortaklık" isteyen Tan, Suriye hükümeti ve ordusunu "yağmacı, ganimetçi, selefi cihatçı" olarak tanımladı. İsrail kabinesinin de zaman zaman bu tarz tanımlamalarda bulunması Namık Tan'ın "kimin sesi" olduğunu gösterdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! Namık Tan'ın Türkiye'nin Suriye'ye olası bir harekat düzenlemesini "vurdumduymazlık" olarak nitelemesi tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Suriye konusunda İsrail'in ajandasına göre eylem ve söylem geliştirmeyi sürdürüyor.

Geride bıraktığımız günlerde Süleymaniye'de PYD ile aynı konferansta söz alıp YPG'nin Şam'da "eşit ortak" olmasına talep eden Tan, yeni bir skandala imza attı.

Soldan sağa PYD elebaşı Salih Müslim, DEM Partililer, KYB Başkanı Bafel Talabani ve CHP'li Namık Tan aynı karedeSoldan sağa PYD elebaşı Salih Müslim, DEM Partililer, KYB Başkanı Bafel Talabani ve CHP'li Namık Tan aynı karede


Namık Tan, Türkiye'nin mevcut Suriye politikasıyla taban tabana zıt bir tutum sergileyip Ankara'nın Şam eksenli adımlarını hedef aldı.

Dahası YPG ve İsraille aynı çizgide buluşup Suriye hükümeti ve ordusunu "yağmacı, ganimetçi, selefi cihatçı" olarak tanımladı.

Başkan Erdoğan Malazgirt'ten uyardı: Kılıç kınından çıkarBaşkan Erdoğan Malazgirt'ten uyardı: Kılıç kınından çıkar


"KILIÇ" UYARISI YPG'DEN ÇOK CHP'Yİ ZIPLATTI

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten dünyaya net bir mesaj vermiş, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" demişti.

Erdoğan YPG'yi de "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" diyerek uyarmıştı.

YPG'nin en büyük destekçilerinden Bafel Talabani ve CHP'li Namık Tan Süleymaniye'deYPG'nin en büyük destekçilerinden Bafel Talabani ve CHP'li Namık Tan Süleymaniye'de

Başkan Erdoğan'ın Suriye'de kıblesini şaşıran YPG ve türevlerine dönük yaptığı kılıç uyarısı YPG'den çok CHP'yi rahatsız etti.

Namık Tan, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir harekat düzenlemesini "vurdumduymazlık" olarak nitelemesi büyük tepki çekti.

CHP Süleymaniyede PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriyede YPG için eşit ortaklık istediCHP Süleymaniyede PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriyede YPG için eşit ortaklık istedi

Peki, Namık Tan'a böylesi sözler ettiren motivasyon ne?

Bunu daha iyi anlamak ve CHP'nin dış siyaette kimlerin gondoluna bindiğini görmek için şu detaylara dikkat çekmekte fayda var...

PYD İSTEDİ CHP'Lİ TAN DESTEKLEDİ: YPG EŞİT ORTAK OLSUN

Tarih 28 Ağustos 2025... Yer IKBY'nin Süleymaniye vilayeti. CHP'li Namık Tan, YPG/PYD ile aynı konferansta... PYD elebaşı Salih Müslim, "Ortak bir paydaş olmayı istiyoruz" diyor, Suriye'de "özerklik" istiyor. Müslim'i birebir tekrar eden Tan da YPG'ye Şam'da "eşit ortaklık" istiyor.

CHP'li Tan PYD'yi "Suriye'nin acılı halkı" olarak lanse edip "Suriye halkı da buraya acısını paylaşmak ve kardeşçe bir sürece dahil olmak için gelmiştir. Barış adımının başarıya ulaşması için Suriye halkına eşit bir yer tanınmalıdır" diyor.

Bakan Fidan İsrailin tasmasını çekti ses CHPden geldi! Başrolde Mavi Vatan masal diyen Namık Tan: Netanyahudan alkışı hak ettiBakan Fidan İsrailin tasmasını çekti ses CHPden geldi! Başrolde Mavi Vatan masal diyen Namık Tan: Netanyahudan alkışı hak etti

MAVİ VATAN'A "MASAL" DEDİ

S-400 meselesinden Ermeni soykırımına kadar Türkiye karşıtı birçok açıklaması bulunan CHP'li Namık Tan, Mavi Vatan davası için de "masal" demişti.

SOYKIRIMCIYA "SAYGI" İSTEDİ

Eski Washington ve Tel Aviv Büyükelçisi olan Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'in tasmasını sahipleri ele alsın" sözünden rahatsız olup Filistin destekçilerini de "Yanaşma kalabalık" olarak tanımlamıştı.

CHP'li Tan, soykırımcı İsrail'in egemenliğine saygı istemişti.

