Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide

YPG'nin en büyük destekçilerinden Bafel Talabani ve CHP'li Namık Tan Süleymaniye'de



Başkan Erdoğan'ın Suriye'de kıblesini şaşıran YPG ve türevlerine dönük yaptığı kılıç uyarısı YPG'den çok CHP'yi rahatsız etti.



Namık Tan, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir harekat düzenlemesini "vurdumduymazlık" olarak nitelemesi büyük tepki çekti.

Peki, Namık Tan'a böylesi sözler ettiren motivasyon ne?



Bunu daha iyi anlamak ve CHP'nin dış siyaette kimlerin gondoluna bindiğini görmek için şu detaylara dikkat çekmekte fayda var...



PYD İSTEDİ CHP'Lİ TAN DESTEKLEDİ: YPG EŞİT ORTAK OLSUN



Tarih 28 Ağustos 2025... Yer IKBY'nin Süleymaniye vilayeti. CHP'li Namık Tan, YPG/PYD ile aynı konferansta... PYD elebaşı Salih Müslim, "Ortak bir paydaş olmayı istiyoruz" diyor, Suriye'de "özerklik" istiyor. Müslim'i birebir tekrar eden Tan da YPG'ye Şam'da "eşit ortaklık" istiyor.



CHP'li Tan PYD'yi "Suriye'nin acılı halkı" olarak lanse edip "Suriye halkı da buraya acısını paylaşmak ve kardeşçe bir sürece dahil olmak için gelmiştir. Barış adımının başarıya ulaşması için Suriye halkına eşit bir yer tanınmalıdır" diyor.