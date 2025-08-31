Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Suriye konusunda İsrail'in ajandasına göre eylem ve söylem geliştirmeyi sürdürüyor.
Geride bıraktığımız günlerde Süleymaniye'de PYD ile aynı konferansta söz alıp YPG'nin Şam'da "eşit ortak" olmasına talep eden Tan, yeni bir skandala imza attı.
Namık Tan, Türkiye'nin mevcut Suriye politikasıyla taban tabana zıt bir tutum sergileyip Ankara'nın Şam eksenli adımlarını hedef aldı.
Dahası YPG ve İsraille aynı çizgide buluşup Suriye hükümeti ve ordusunu "yağmacı, ganimetçi, selefi cihatçı" olarak tanımladı.
"KILIÇ" UYARISI YPG'DEN ÇOK CHP'Yİ ZIPLATTI
Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten dünyaya net bir mesaj vermiş, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" demişti.
Erdoğan YPG'yi de "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" diyerek uyarmıştı.