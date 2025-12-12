6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?

Türk lirası (AA)

Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.42 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.07 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.84 olarak gerçekleşecek.

Yüzde 18.84'e ulaşan zam oranı ve bin lira taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 944 liraya çıkacak.