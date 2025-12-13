PODCAST CANLI YAYIN

Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı

Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin üzerinde çalıştığı Cebrî İcra Yasa Teklifi, haciz ve konkordato süreçlerinde alacaklıyı zarara uğratanlara verilen hapis ve para cezalarının artırılmasını öngörüyor.

Hazırlıkları devam eden Cebrî İcra Yasa Teklifi kapsamında haciz, konkordato gibi durumlarda alacaklısını zarara uğratanlara verilecek cezalar artırılıyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üstünde çalıştığı, önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Cebrî İcra Yasa Teklifi'nin detayları ortaya çıkmaya başladı.Türkiye'nin kendine has durumu dikkate alınarak hazırlanan ve İcra İflas Yasası'nın yerini alacak düzenlemedeki bazı değişiklikler şöyle:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı açıklamıştı: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmeleri sırasında teklifin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söylemişti.

Fotoğraf, AA

Mala kasten zarar verme: Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentileri rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaranlara 2 ila 4 yıl arasında hapis, 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Mevcut yasada bu 6 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası olarak düzenleniyordu.

Fotoğraf, AA

Taşınır malın rehne çevrilmesi: Malvarlığının kasten eksiltilmesinde kabul edilen eylemler arasına 'taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip' eklendi. Malvarlığının tamamen veya kısmen mülkiyetinden çıkarılması, malvarlığının yok edilmesi veya değerinin azaltılması, malın muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirilmesi ve gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması', malvarlığının kasten eksiltildiği hâller olarak kabul edildi.

Fotoğraf, AA
Rehin kapsamındaki eklentiler: Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentileri rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaran kimsenin, alacaklının şikâyeti üzerine, 2 ila 5 yıl arasında hapis 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı düzenleniyor.
Caydırıcılığın sağlanabilmesi için ceza artırılıyor. Mevcut yasada 2 ila 4 yıl arası hapis cezası öngörülüyor.

