Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı

Hazırlıkları devam eden Cebrî İcra Yasa Teklifi kapsamında haciz, konkordato gibi durumlarda alacaklısını zarara uğratanlara verilecek cezalar artırılıyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üstünde çalıştığı, önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Cebrî İcra Yasa Teklifi'nin detayları ortaya çıkmaya başladı.Türkiye'nin kendine has durumu dikkate alınarak hazırlanan ve İcra İflas Yasası'nın yerini alacak düzenlemedeki bazı değişiklikler şöyle: