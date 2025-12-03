Kılıçdaroğlu özgür medyaya konuştu: Tutsak CHP’liyi korku sardı!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportaj CHP yönetimini rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında şüphelilere ısrarla sahip çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada 'arınma' çağrısını yinelemiş ve parti yönetimini topa tutmuştu. CHP lideri Özgür Özel ise 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhalif kanada bir kez daha 'ihraç' tehdidinde bulunmuştu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA) ÖZEL'İN TASFİYELERİ BAŞLIYOR

"Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" diyen Kılıçdaroğlu'nun manşet olan ifadeleri, parti yönetimini kırmızı alarma geçirdi. Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre kulislere yansıyan son iddiada genel merkez, kendilerince 'düşman' gördükleri gazetelere ve diğer yayın organlarına röportaj verip parti politikalarını sorgulayan isimlere karşı artık hızla disiplin süreçlerini işletecek. Özgür Özel'in kurmayları ile durumu istişare ettiği ve bu konuda mutabık kalındığı kaydedildi.