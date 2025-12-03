Kılıçdaroğlu özgür medyaya konuştu: Tutsak CHP’liyi korku sardı!
Kılıçdaroğlu’nun verdiği röportajda, “Yolsuzluktan arının” çağrısı CHP yönetimini ayağa kaldırdı. Özel ve ekibi, partiyi eleştiren yayın organlarına konuşan muhalifler için disiplin sürecini hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportaj CHP yönetimini rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında şüphelilere ısrarla sahip çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada 'arınma' çağrısını yinelemiş ve parti yönetimini topa tutmuştu. CHP lideri Özgür Özel ise 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhalif kanada bir kez daha 'ihraç' tehdidinde bulunmuştu.
ÖZEL'İN TASFİYELERİ BAŞLIYOR
"Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" diyen Kılıçdaroğlu'nun manşet olan ifadeleri, parti yönetimini kırmızı alarma geçirdi. Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre kulislere yansıyan son iddiada genel merkez, kendilerince 'düşman' gördükleri gazetelere ve diğer yayın organlarına röportaj verip parti politikalarını sorgulayan isimlere karşı artık hızla disiplin süreçlerini işletecek. Özgür Özel'in kurmayları ile durumu istişare ettiği ve bu konuda mutabık kalındığı kaydedildi.
'SUSUN' MESAJI
Bir süredir iç muhalefete yönelik yoğun bir ihraç ve tasfiye operasyonu yürüten parti yönetimi, bu hamlesiyle birlikte bir kez daha çatlak sesleri susturmayı hedefliyor. 2023'te göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk eden genel merkez kanadı, son aylarda baskının dozunu daha da artırarak Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş gibi tanıdık partilileri bir bir ihraç etmişti. Bundan sonraki süreçte söz konusu yayın organlarına röportaj verip partinin politikalarını eleştiren isimler hakkında hızla disiplin süreçlerinin başlatılacağı, gerekli görülmesi halinde ihraç adımının da atılacağı öğrenildi. Muhalif kaynakların yorumuna göre, genel merkez kanadı, özellikle yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki tüm şüpheli partililerin sorgusuz sualsiz savunulmasını, 2023'teki şaibeli kurultaya ilişkin konuşulmamasını talep ediyor.