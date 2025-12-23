Trafik sigortasında sistem yenileniyor: Hasarsız sürücüye ödül hasarlıya zam kapıda!

Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise araç sayısıyla ilgili. Bugüne kadar şahıslar, üzerlerine kayıtlı kaç araç olursa olsun bireysel prim üzerinden trafik sigortası yaptırabiliyordu. Bu durum, özellikle araçların ticari amaçla kullanıldığı bazı alanlarda suistimallere yol açıyordu. 1 Ocak 2026 itibarıyla şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılıyor. Beşinci araçtan sonra, yani altıncı ve devamı için araç sahibi artık tüzel kişi kabul edilecek ve trafik sigortası daha yüksek ticari primlerle yapılacak. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, bu düzenleme, bireysel kullanım ile ticari kullanım arasındaki çizgiyi netleştirmeyi amaçlıyor.

Fotoğraf (AA)

ÖRNEKLERLE YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Örnek 1: Hasarsız bir sürücü 8. basamaktayken yeni bir araç alır ve eski aracını satmadan trafiğe çıkar. Yeni aracın sigortası ilk yıl 4. basamaktan yapılır. Ancak sürücü, bir yıl içinde eski aracını satarsa, poliçe yenilendiğinde 8. basamağa geri döner ve düşük prim öder.

Örnek 2: Sık kazaya karıştığı için 1. basamakta bulunan bir sürücü yeni araç aldığında yine 4. basamaktan sigorta yaptırır. Ancak eski aracını sattıktan sonra poliçe yenileme döneminde 1. basamağa geri döner ve yüksek prim ödemeye devam eder.

Örnek 3: Poliçesini vadesinden aylar önce yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bu hasar 2026'dan itibaren bir sonraki yenilemede dikkate alınır ve basamak düşüşü yaşanır.

