"Kütüphane"ye narkotik operasyon! Ünlü işletmenin müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul’un en popüler eğlence mekânlarından biri olan ve “mahremiyet” vaadiyle tanınan “Kütüphane” adlı işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. Öte yandan, Kütüphane adlı işletmenin eski sahibi Umut Evirgen’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi... İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan Etiler'deki ünlü eğlence mekanı Kütüphane'ye tekrar operasyon gerçekleştirdi.

"Ünlülerin uğrak yeri" olarak bilinen mekana yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

Umut EvirgenUmut Evirgen

UMUT EVİRGEN DE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Birsen Birsen Altuntaş'ın haberine göre Umut Evirgen eşi Alina Boz'un oyunu için gittiği Zorlu PSM'de gözaltına alındı.
Umut Evirgen'in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskınMehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskın

