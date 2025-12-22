Son dakika haberi... İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan Etiler'deki ünlü eğlence mekanı Kütüphane'ye tekrar operasyon gerçekleştirdi.

"Ünlülerin uğrak yeri" olarak bilinen mekana yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

Umut Evirgen

UMUT EVİRGEN DE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Birsen Birsen Altuntaş'ın haberine göre Umut Evirgen eşi Alina Boz'un oyunu için gittiği Zorlu PSM'de gözaltına alındı.

Umut Evirgen'in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.