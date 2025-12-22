"Kütüphane"ye narkotik operasyon! Ünlü işletmenin müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı
Son dakika: İstanbul’un en popüler eğlence mekânlarından biri olan ve “mahremiyet” vaadiyle tanınan “Kütüphane” adlı işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. Öte yandan, Kütüphane adlı işletmenin eski sahibi Umut Evirgen’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika haberi... İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan Etiler'deki ünlü eğlence mekanı Kütüphane'ye tekrar operasyon gerçekleştirdi.
"Ünlülerin uğrak yeri" olarak bilinen mekana yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.
UMUT EVİRGEN DE GÖZALTINA ALINDI
Gazeteci Birsen Birsen Altuntaş'ın haberine göre Umut Evirgen eşi Alina Boz'un oyunu için gittiği Zorlu PSM'de gözaltına alındı.
Umut Evirgen'in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.