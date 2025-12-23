Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80'e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...

Savunma sanayiinde yerli ve milli hamlelerle tam bağımsızlık yolunda ilerleyen Türkiye, hava, deniz ve karada milli imkânlarla geliştirilen yerli motorlarla dev bir hamle yürütüyor. Türk mühendisler, Milli Muharip Uçak KAAN'dan ANKA'ya, ALTAY tankından AKSUNGUR'A yerli savunma sanayii ürünlerinin güç gruplarını da yerlileştirmek için hummalı bir çalışma içinde.