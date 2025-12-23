Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80'e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...

PODCAST CANLI YAYIN

Türk savunma sanayiinde yerli ve milli motor hamlesiyle kritik bir eşiği aşıyor. KAAN’dan ALTAY’a, ANKA’dan KIZILELMA’ya kadar hava, kara ve deniz platformları için geliştirilen yerli motorlar, yüzde 80’e ulaşan yerlilik oranını daha da yukarı taşıyacak. Türk mühendislerin imzasını taşıyan projelerle tam bağımsızlık hedefi adım adım gerçeğe dönüşürken, savunma sanayiini sabote etmeyi hedef alan planlar bir kez daha boşa çıkıyor.

Savunma sanayiinde yerli ve milli hamlelerle tam bağımsızlık yolunda ilerleyen Türkiye, hava, deniz ve karada milli imkânlarla geliştirilen yerli motorlarla dev bir hamle yürütüyor. Türk mühendisler, Milli Muharip Uçak KAAN'dan ANKA'ya, ALTAY tankından AKSUNGUR'A yerli savunma sanayii ürünlerinin güç gruplarını da yerlileştirmek için hummalı bir çalışma içinde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Takvim'den Betül Usta'nın haberine göre Türkiye motor teknolojilerinde oluşturduğu geniş yelpazeyle ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri karşılamaya başladı. 23 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayiindeki yerlilik oranı projelerin tamamının başarıyla sonuçlanmasının ardından daha da artacak. Yerli ve milli motor projelerinin tek tek hayata geçirilmesiyle savunma sanayiimizi hedef alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.

İŞTE TÜRK SAVUNMASININ YILDIZLARI

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın motoru TF35000Milli Muharip Uçağı KAAN'ın motoru TF35000

TF35000'İN KAAN'A ENTEGRASYONU İÇİN HEDEF 2032

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri sürüyor. Hedef 2032.

ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen motor PD170ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen motor PD170

ANKA, PD170 İLE DAHA YÜKSEKTEN UÇACAK

ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen ve daha yüksek uçuş sağlayan PD170'in testleri sürüyor.

Kirpi TUNA TSK'nın envanterine girdiKirpi TUNA TSK'nın envanterine girdi


300 BİN SAAT MÜHENDİSLİK

Vuran ve Kirpi TUNA motoruyla envantere girdi. Tuna için 52 ay boyunca 300 bin saatlik mühendislik çalışması yapıldı.

Altay Tankı Altay Tankı

ALTAY'IN BATU'SU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Altay'ın motoru BATU'nun testleri tamamlandı.

KIZILELMA TF10000 KIZILELMA TF10000

KIZILELMA DAHA KUVVETLİ OLACAK

KIZILELMA için TF10000'i geliştirme çalışmaları devam ediyor.

ANKA-3 ANKA-3

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ UÇAK MOTORU

ANKA-3 için geliştirilen TF6000 Turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı.

MİLGEMMİLGEM

MAVİ BATU'NUN TESTLERİ BİTTİ

MİLGEM gemileri için BMC'nin ürettiği MAVİ BATU motorunun testleri bitti.

Marlin SİDAMarlin SİDA


DENİZLERİN MUHAFIZLARINA MİLLİ ENERJİ

Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7'nin entegrasyonları yapıldı.

KTJ-3200 füzesiKTJ-3200 füzesi

YERLİ JET MOTORLARI KULLANIMDA

ATMACA ve SOM füzeleri için KTJ-3200, ÇAKIR için KTJ-1750, KARA ATMACA için KTJ-3700 jet motorları kullanımda.

Milli Muharip Uçağı KAANMilli Muharip Uçağı KAAN


EN UZUN GECEDE ANLAMLI MESAJ

Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık'ta TUSAŞ, KAAN veTF35000 motorunu "Vatan aşkı yolumuzu en uzun gecede bile aydınlatır" mesajını paylaştı.

