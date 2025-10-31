Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin , Sarıyer'de bulunan CHP'nin esas İl Başkanlığı binasında Takvim.com.tr'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren 'e makam odasında mülakat veren Tekin, "Çağrı Heyeti" olarak görevi devraldığı süreçte parti içinden kendisine edilen hakaretleri ve tepkileri değerlendirdi. "HEPSİ SONRADAN CHP'Lİ" 1983'ten beri CHP'de olduğunu belirten Tekin, "Çokça arkadaşlarımız yeni geldikleri için doğal olarak da bizim kim olduğumuzu da bilmiyorlar. Kim olduğumuzu sadece Cumhuriyet Halk Partililer bilir. Şimdi cevap verenlere bakıyorum, cevap verenlerin çoğu sonradan CHP'ye dahil olmuş insanlar. Biz bu sorunun bir parçasında yokuz. Bu sorun yaşanmış, mahkeme belli bir safhaya getirmiş ve burada bir çağrı heyetine ihtiyaç olduğunu ifade etmişler. Arkadaşlarımız, bizi öneren arkadaşlarımız da aynı zamanda davanın tarafı olan Cumhuriyet Halk Partililer" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Takvim.com.tr'ye konuştu "CHP'Lİ OLMAYAN TROLLER..." "Doğrular er geç gün yüzüne çıkar" diyen Gürsel Tekin sözlerini şöyle sürdürdü Biz böyle bir sıkıntılı bir ortamda üstümüze düşen görevi yapalım derken bir troll furyasıyla CHP 'li olmayanların tepkileriyle karşı karşıya kaldık. Önemli değildir. Doğrular bir gün er geç gün yüzüne çıkacaktır. ÖZEL'E YANIT: ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAYACAĞIMI EN İYİ O BİLİR Bilindiği üzere Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla il başkanı olarak görevlendirilmesine müteakip CHP, il başkanlığı binasını Bahçelievler'e taşıdığını duyurmuş, Özgür Özel de Gürsel Tekin için "Korkup kaçıyor" demişti Bu durumu hatırlattığımız Tekin şu ifadeleri kullandı: Dün buradaydı. İkimiz de aynı binadaydık. Sayın Özgür Özel 5. kattaydı. Biz buradaydık. Hatta beklerdik. Bizim yani Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Sayın Özgür Özel bilir, başkalarını bilmem de Sayın Özgür Özel bilir. "ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINMALI" Öte yandan Tekin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet aldığı belirtilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini belirtti.

İşte Tekin'in Takvim'in sorularına verdiği yanıtlar:



- Aziz İhsan Aktaş iddianamesi çıktı. Belediyeleri saran ihale ve yolsuzluk iddianamede yer aldı. Bir CHP genel başkan yardımcısının 5 milyon TL rüşvet aldığı, bir başka CHP genel başkan yardımcısının 1 milyon dolar rüşvet aldığı mahkeme kayıtlarına geçti. İBB iddianamesinin de eli kulağında. Bu süreci nasıl değerlendirmek istersiniz bir CHP'li olarak?



Gürsel Tekin: Tabii bunlar hepsi iddia. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde benzer olaylar yaşandığı zaman muhakkak genel merkez ismi zikredilen arkadaşlarımızla ilgili üyelikleri askıya alırlardı.



En azından partinin kurumsal kimliğini muhafaza etmek adına, açısından.



"YOLSUZLUKLAR, PARA MESELELERİ CHP'DE KABUL EDİLEMEZ"

- İki gün önce Cumhuriyetimizin 102. yılını geride bıraktık. "Cumhuriyet'i kuran parti" olarak CHP bugün şaibe, yolsuzluk, rüşvetle anılıyor ve mahkeme koridorlarında tartışılıyor. Dahası devam eden casusluk soruşturmasında geçen biliyorsunuz belli gözaltılar oldu. Soruşturma derinleşti. Ajanların CHP'ye yön verdiği tartışılıyor, iddianamede yer alıyor. Bu tabloya ilişkin ne derseniz?

Gürsel Tekin: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ajanlık müessesesinin olması mümkün değildir öncelikle bunu söyleyeyim. Olumsuzluklar olmaz mı? Her partide olduğu gibi olabilir. Ama seçim ilişkisi mi, nedir? Bunu tam bilmediğimiz için önümüzdeki günlerde tabii bu ortaya çıkacaktır. Şimdi yolsuzluk ya da usulsüzlük meselesine gelince, Türkiye'de bugüne kadar yani Cumhuriyet'in kuruluşu siyasi partilerin, çok partili sisteme geçtiğimiz tarihten itibaren 500'ün üstünde siyasi parti kurulmuştur. Yaşamını sürdüren, aralıksız sürdüren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama yolsuzluk gibi, para gibi meseleleri asla Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmesi mümkün değildir.