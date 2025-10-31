PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'e Takvim.com.tr'den yanıt verdi. Kendisi hakkında "Korkup kaçıyor" diyen Özel'e "Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Özel bilir" cevabı veren Tekin, "Bir troll furyasıyla karşı karşıya kaldık" sözleriyle veryansın etti. Tekin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesine haklarında rüşvet iddiası bulunan iki CHP Genel Başkan Yardımcısı için "Üyelikleri askıya alınmalı" ifadesini kullandı. Devam eden casusluk soruşturmasına dair de çarpıcı mesajlar verdi. Partide bir ayda 800 kişinin ihraç edildiğini söyleyen Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, bizlerin yanında durmuş partiden atılmış. Bunlar doğru değil hukuken de mümkün değil" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Sarıyer'de bulunan CHP'nin esas İl Başkanlığı binasında Takvim.com.tr'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e makam odasında mülakat veren Tekin, "Çağrı Heyeti" olarak görevi devraldığı süreçte parti içinden kendisine edilen hakaretleri ve tepkileri değerlendirdi.

"HEPSİ SONRADAN CHP'Lİ"

1983'ten beri CHP'de olduğunu belirten Tekin, "Çokça arkadaşlarımız yeni geldikleri için doğal olarak da bizim kim olduğumuzu da bilmiyorlar. Kim olduğumuzu sadece Cumhuriyet Halk Partililer bilir. Şimdi cevap verenlere bakıyorum, cevap verenlerin çoğu sonradan CHP'ye dahil olmuş insanlar. Biz bu sorunun bir parçasında yokuz. Bu sorun yaşanmış, mahkeme belli bir safhaya getirmiş ve burada bir çağrı heyetine ihtiyaç olduğunu ifade etmişler. Arkadaşlarımız, bizi öneren arkadaşlarımız da aynı zamanda davanın tarafı olan Cumhuriyet Halk Partililer" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ OLMAYAN TROLLER..."

"Doğrular er geç gün yüzüne çıkar" diyen Gürsel Tekin sözlerini şöyle sürdürdü

Biz böyle bir sıkıntılı bir ortamda üstümüze düşen görevi yapalım derken bir troll furyasıyla CHP'li olmayanların tepkileriyle karşı karşıya kaldık. Önemli değildir. Doğrular bir gün er geç gün yüzüne çıkacaktır.

ÖZEL'E YANIT: ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAYACAĞIMI EN İYİ O BİLİR

Bilindiği üzere Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla il başkanı olarak görevlendirilmesine müteakip CHP, il başkanlığı binasını Bahçelievler'e taşıdığını duyurmuş, Özgür Özel de Gürsel Tekin için "Korkup kaçıyor" demişti

Bu durumu hatırlattığımız Tekin şu ifadeleri kullandı:

Dün buradaydı. İkimiz de aynı binadaydık. Sayın Özgür Özel 5. kattaydı. Biz buradaydık. Hatta beklerdik.

Bizim yani Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Sayın Özgür Özel bilir, başkalarını bilmem de Sayın Özgür Özel bilir.

"ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINMALI"

Öte yandan Tekin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet aldığı belirtilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini belirtti.

İşte Tekin'in Takvim'in sorularına verdiği yanıtlar:

- Aziz İhsan Aktaş iddianamesi çıktı. Belediyeleri saran ihale ve yolsuzluk iddianamede yer aldı. Bir CHP genel başkan yardımcısının 5 milyon TL rüşvet aldığı, bir başka CHP genel başkan yardımcısının 1 milyon dolar rüşvet aldığı mahkeme kayıtlarına geçti. İBB iddianamesinin de eli kulağında. Bu süreci nasıl değerlendirmek istersiniz bir CHP'li olarak?

Gürsel Tekin: Tabii bunlar hepsi iddia. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde benzer olaylar yaşandığı zaman muhakkak genel merkez ismi zikredilen arkadaşlarımızla ilgili üyelikleri askıya alırlardı.

En azından partinin kurumsal kimliğini muhafaza etmek adına, açısından.

"YOLSUZLUKLAR, PARA MESELELERİ CHP'DE KABUL EDİLEMEZ"

- İki gün önce Cumhuriyetimizin 102. yılını geride bıraktık. "Cumhuriyet'i kuran parti" olarak CHP bugün şaibe, yolsuzluk, rüşvetle anılıyor ve mahkeme koridorlarında tartışılıyor. Dahası devam eden casusluk soruşturmasında geçen biliyorsunuz belli gözaltılar oldu. Soruşturma derinleşti. Ajanların CHP'ye yön verdiği tartışılıyor, iddianamede yer alıyor. Bu tabloya ilişkin ne derseniz?

Gürsel Tekin: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ajanlık müessesesinin olması mümkün değildir öncelikle bunu söyleyeyim. Olumsuzluklar olmaz mı? Her partide olduğu gibi olabilir. Ama seçim ilişkisi mi, nedir? Bunu tam bilmediğimiz için önümüzdeki günlerde tabii bu ortaya çıkacaktır. Şimdi yolsuzluk ya da usulsüzlük meselesine gelince, Türkiye'de bugüne kadar yani Cumhuriyet'in kuruluşu siyasi partilerin, çok partili sisteme geçtiğimiz tarihten itibaren 500'ün üstünde siyasi parti kurulmuştur. Yaşamını sürdüren, aralıksız sürdüren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama yolsuzluk gibi, para gibi meseleleri asla Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmesi mümkün değildir.

"KONGRELER SÜRECİNDEKİ DELEGELER OLUMSUZLUKLARI BENİ RAHATSIZ ETTİ"

- Casusluk soruşturmasında savcılık makamının sevk yazısında CHP'nin yasa dışı yollarla ele geçirildiği vurgulanıyor. Dönüp Aziz İhsan Aktaş iddianamesine baktığımızda da aynı ifade birebir karşımıza çıkıyor. Yakında da İBB iddianamesi çıkacak. Konuya ilişkin ne söylersiniz?

Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek çok kolay bir şey değildir. Ama tabii bu kongreler dönemindeki delege olumsuzlukları gerçekten beni çok rahatsız etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi kendi iradesiyle oy kullanır. Hayatımın her alanında, her makamda görev yaptım. Daha bir gün bir delege arkadaşlarımı, en yakın arkadaşlarımı aramış değilim. "Aday olmam için bana oy verin ya da başkasına oy verin" dedirtmem. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne uygun bir şey değildir.

KEMAL BEY'İ BEĞENENLER BİZİM YANIMIZDA DURANLAR PARTİDEN ATILDI

- Siz, Barış Yarkadaş son olarak Berhan Şimşek. Yıllardır rozetini taşıdığınız partiden ihraç edildiniz. CHP'de yanlışa "yanlıştır" diyenlerin ihraç edildiği bir kültür mü gelişti?

Bizler değil. Yani keşke üçümüz olsak 800'ün üstünde bir ay içinde partili arkadaşlarımız çeşitli nedenlerle ihraç edildi. İşte Kemal Bey'i beğenmiş, partiden atılmış, fotoğraf paylaşmış ya da bizlerin yanında durmuş çokça ilçe başkanlarımız. Bunlar doğru bir şey değildir ve kaldı ki hukuken de mümkün değildir. Onu da söyleyeyim. Halen her ne kadar genel merkez yönetimi bizim üyeliklerimizi silmiş olsa da biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini kalbimize gömmüşüz.

