CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabah’a verdiği röportaj gündemi altüst etti. Partinin dijital destekçileri harekete geçip Kılıçdaroğlu’nu Sabah’a konuştuğu için hedef aldı ve gerçek yüzlerini bir kez daha sergiledi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik çok net mesaj verdi Kılıçdaroğlu. Yani CHP Genel Başkanı ve çevresi gibi kulağının üstüne yatmıyor.

Ne dedi Kılıçdaroğlu? 'Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda' dedi. Kendisini sabahtan akşama linçleyen, hedef gösterenlere de, 'Söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan!' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okuması sosyal medyada gündem oldu. Linç tayfası yine aynı hızla hatta çıtayı yükselterek tüm çirkinliklerini sergilediler. 'Kurultay günü neden Sabah'a röportaj verdin?' diyerek Kılıçdaroğlu'na etmedikleri hakaret kalmadı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na da Kemal Kılıçdaroğlu röportajı damgasını vurdu. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'in kaleme aldığı yazıda belirttiği gibi: "Birtakım medyanın görmezden geldiği milyarlarca lirayı bulan rüşvet ve hırsızlıklara göz yumamazdık... Yummadık da. Belgeleriyle hepsini teker teker deşifre ettik. Halkın parasını hortumlayanlar yargıda hesap vermeye başladı. 'İftira atıyorsunuz' diyenler ise şimdi suspus. Belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet ağını ifşa eden manşetlerimiz sadece Sabah'ı beğenerek okuyan okurlarımıza değil, bizi ağır sözlerle eleştiren siyasetçilere de referans oluyor."

DESTEK VEREN ÇOK
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara destek verenlerin sayısı da az değil elbette. Bu isimlerden biri de Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, linç tayfasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Kılıçdaroğlu'na ekranını ve sayfalarını kapatanlar 'Efendim, niye Sabah'a konuştu?' diyor. Kılıçdaroğlu'nun 2.5 dakikalık videosunu bile yayımlayamanların bunu sormaya hakkı yok. İçi boş demagojilerle yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın." Barış Yarkadaş'ı bu sözlerine kim itiraz edebilir?

